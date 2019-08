Grad, porywisty wiatr i ciemne chmury. Wasze burzowe relacje - 19-08-2019 Burze z deszczem, gradem i porywistym wiatrem przechodziły w poniedziałkowe popołudnie nad Polską. Na Kontakt 24 wysyłaliście pogodowe relacje ze swoich miejscowości. czytaj dalej

We wtorek na południowym zachodzie i południu kraju oraz miejscami w centrum będzie pochmurno, a okresami wystąpią opady deszczu do 5-15 litrów na metr kwadratowy. Na południu dodatkowo pojawią się burze z gradem i opadami do 30 l/mkw. Poza tym powinno być pogodnie. Temperatura wyniesie maksymalnie od 24 stopni Celsjusza na północy, przez 26 st. C w centrum kraju, do 27 st. C na Podkarpaciu. Wiatr powieje z północy, tylko na zachodzie z południowego wschodu. Będzie słaby i umiarkowany, okresami dość silny, w burzach silny do 90 kilometrów na godzinę.

Warunki biometeorologiczne

We wtorek najwyższa wilgotność względna powietrza prognozowana jest na południu kraju - przekroczy tam 70 procent. Będzie się zmniejszać w kierunku północnym. Mieszkańcy całej Polski poczują ciepło. Warunki biometeo na południu - od Lubuskiego po Podkarpacie - okażą się niekorzystne. W pozostałych regionach - neutralne.

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

Zachmurzenie kłębiaste małe i umiarkowane, a wieczorem duże. Na termometrach zobaczymy 26 st. C. Z północy powieje wiatr słaby i umiarkowany. Ciśnienie w Warszawie około południa sięgnie 1009 hPa, waha się.

TRÓJMIASTO

Zachmurzenie kłębiaste małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna wyniesie 24 st. C. Wiatr północny powieje słabo i umiarkowanie. Ciśnienie około południa sięgnie 1006 hPa, waha się.

POZNAŃ

Zachmurzenie kłębiaste małe i umiarkowane, po południu duże. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 25 st. C. Wiatr północny, skręcający na południowo-wschodni, powieje słabo i umiarkowanie. Ciśnienie około południa sięgnie 994 hPa, waha się.

WROCŁAW

Zachmurzenie kłębiaste umiarkowane i duże, okresami deszcz, możliwa burza. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 26 st. C. Z południowego wschodu powieje słaby i umiarkowany wiatr. W burzy silny do 80 km/h. Ciśnienie około południa sięgnie 991 hPa, waha się.

KRAKÓW

Zachmurzenie kłębiaste umiarkowane i duże, okresami deszcz, możliwa burza. Maksymalnie na termometrach zobaczymy 25 st. C. Z północy powieje słaby i umiarkowany wiatr. W burzy będzie silny, do 80 km/h. Ciśnienie około południa sięgnie 982 hPa, waha się.