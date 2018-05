Pierwsza połowa dnia w wielu regionach kraju będzie pogodna, ale po południu miejscami może popadać deszcz, a nawet zagrzmieć. Na termometrach zobaczymy maksymalnie do 26 stopni Celsjusza.

Piątek na Pomorzu, Ziemi Lubuskiej i w Wielkopolsce będzie słoneczny. Poza tym wystąpią przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Temperatura maksymalna w dzień wyniesie od 22 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 26 st. C na Pomorzu Zachodnim. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, w porywach burzowych do 90 kilometrów na godzinę, wschodni i północno-wschodni.

Warunki biometeorologiczne

Najniższa wilgotność względna powietrza w dzień - poniżej 50 procent - wystąpi na północnym zachodzie kraju. Najwięcej wilgoci - ponad 70 procent - będzie na południowym wschodzie. W całym kraju odczujemy ciepło, ale warunki biometeorologiczne okażą się zróżnicowane. Na obszarach północno-zachodnich biomet będzie neutralny, a w pozostałej części kraju pogoda niekorzystnie wpłynie na samopoczucie.

Wideo Warunki biometeorologiczne w piątek

Prognoza pogody dla wybranych miast:

WARSZAWA

Rano będzie słonecznie. Po południu wystąpi przelotny deszcz. Możliwe są burze. Temperatura wzrośnie do 24 st. C. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, północno-wschodni. W porywach burzowych może osiągnąć do 90 kilometrów na godzinę. Ciśnienie waha się, w południe osiągnie 1009 hektopaskali.

POZNAŃ

Prognozuje się słoneczną aurę. Na termometrach maksymalnie będzie 25 st. C. Pojawi się wiatr słaby i umiarkowany, wschodni. Ciśnienie waha się, w południe osiągnie wartość 1011 hPa.

GDAŃSK

Można liczyć na dużo słońca. Temperatura może dojść do 23 st. C. Powieje słabo i umiarkowanie, z kierunku wschodniego. Ciśnienie waha się, w południe barometry pokażą 1023 hPa.

WROCŁAW

Rano będzie słonecznie, a po południu pojawi się przelotny deszcz lub burza. Termometry wskażą maksymalnie 24 stopnie Celsjusza. Wystąpi wiatr słaby i umiarkowany, wschodni, który w porywach burzowych rozpędzi się do 90 km/h. Ciśnienie waha się, w południe wyniesie 1004 hPa.

KRAKÓW

Rano będzie pogodnie, a po południu pojawi się przelotny deszcz lub burza. Temperatura wzrośnie do 24 st. C. Wystąpi wiatr słaby i umiarkowany, północno-wschodni. W porywach burzowych osiągnie do 90 km/h. Ciśnienie waha się, w południe wyniesie 992 hPa.