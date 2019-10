Prognoza pogody na dziś: deszcz i dość silny wiatr. Możliwe burze

Przed nami październikowe lato. Burze i nawet 24 stopnie - 09-10-2019 W ciągu najbliższych dni przelotnie popada, a na czwartek przewidziane są lokalne wyładowania atmosferyczne. W niedzielę i poniedziałek temperatura wzrośnie nawet do 24 stopni Celsjusza. czytaj dalej

Warunki biometeorologiczne

Dzień upłynie z dużym zachmurzeniem i większymi przejaśnieniami. Dla północnego wschodu prognozowane są przelotne opady deszczu do 15 litrów na metr kwadratowy, a na pozostałym obszarze kraju do 5-10 l/mkw. Niewykluczone, że na zachodzie wystąpią burze. Termometry wskażą maksymalnie od 12 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie i Podlasiu, przez 13 st. C w centrum, do 15 st. C na południu. Wiatr powieje z zachodu. Będzie umiarkowany i dość silny, a w porywach osiągnie do 50-60 kilometrów na godzinę.

Wilgotność będzie wynosić 70-80 procent. Odczujemy chłód i wilgoć, miejscami będzie też wietrznie. W przeważającej części kraju pogoda niekorzystnie wpłynie na nasze samopoczucie. Na południu i zachodzie warunki biometeo będą neutralne.

Wideo Warunki biometeo w czwartek

Prognoza pogody dla wybranych miast

Warszawa

W weekend 20 stopni. Potem jeszcze cieplej - 09-10-2019 Do Europy zaczęło napływać cieplejsze powietrze. W Polsce w weekend temperatura zbliży się do 20 stopni Celsjusza. Od poniedziałku wartości na termometrach będą jeszcze wyższe. czytaj dalej

Pojawią się większe przejaśnienia, jednak nie zabraknie przelotnych opadów deszczu. Termometry pokażą maksymalnie 13 st. C. Wiatr będzie wiał z zachodu, umiarkowanie i okresami dość silnie. W porywach osiągnie do 50 km/h. Ciśnienie waha się, około południa wyniesie 996 hPa.

Trójmiasto

Pochmurno z przelotnymi opadami deszczu, ale pojawią się większe przejaśnienia. Temperatura maksymalna wyniesie 13 st. C. Wiatr powieje z zachodu, umiarkowany i okresami dość silnie, w porywach do 60 km/h. Ciśnienie waha się, około południa osiągnie 996 hPa.

Poznań

Wystąpią większe przejaśnienia, ale przelotnie popada deszcz. Temperatura maksymalna osiągnie 14 st. C. Umiarkowany, okresami dość silny wiatr w porywach rozpędzający się do 60 km/h. Ciśnienie rośnie około południa dojdzie do 1000 hPa.

Wrocław

Pochmurno z większymi przejaśnieniami, ale pojawią się przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie 15 st. C. Wiatr będzie zachodni, umiarkowany, okresami dość silny. W porywach osiągnie prędkość do 60 km/h. Ciśnienie rośnie, około południa dojdzie do 998 hPa.

Kraków

Pojawią się większe przejaśnienia, ale nie zabraknie przelotnych opadów deszczu. Temperatura maksymalna wzrośnie do 15 st. C. Wiatr zachodni, umiarkowany i okresami dość silny, a w porywach osiągnie do 50 km/h. Ciśnienie około południa wzrośnie do 987 hPa.