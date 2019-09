Prognoza pogody na dziś: deszcz, lokalne burze i silny wiatr

Prognoza pogody na 16 dni: za chwilę będzie dużo zimniej - 29-09-2019 W pierwszych dniach października czeka nas spadek temperatury. czytaj dalej

W poniedziałek wszędzie może popadać deszcz, a na południowym wschodzie spodziewane są lokalne burze. Na termometrach zobaczymy od 15 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 19 st. C na Podkarpaciu. Powieje zachodni i południowo-zachodni wiatr. Będzie dość silny i silny, w porywach rozpędzi się do 90 kilometrów na godzinę. Na Bałtyku prognozowany jest sztorm do ośmiu stopni w skali Beauforta.

Warunki biometeorologiczne

Najwyższą wilgotność odnotujemy na północy kraju - powyżej 80 procent. W całej Polsce odczujemy chłód, wiatr i wilgoć, a warunki biometeo będą niekorzystne.

Wideo Warunki biometeo w poniedziałek

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

POZNAŃ

Okresami pojawią się opady deszczu. Wieczorem spodziewane są przejaśnienia. Na termometrach zobaczymy 17 st. C. Powieje dość silny i silny wiatr, w porywach osiągnie do 70 km/h. Ciśnienie spada, po południu wyniesie 980 hPa.

Okresami opady deszczu. Wieczorem możliwe są przejaśnienia. Temperatura wyniesie maksymalnie 17 st. C. Wiatr będzie dość silny i silny, w porywach osiągnie do 90 km/h, powieje z południowego zachodu. Ciśnienie spada, po południu osiągnie 983 hPa.

GDAŃSK

Może popadać deszcz, a wieczorem możliwe są przejaśnienia. Termometry pokażą maksymalnie 16 st. C. Powieje dość silny i silny wiatr, w porywach osiągnie do 80 km/h, południowo-zachodni. Ciśnienie spada, po południu dojdzie do 987 hPa.

WROCŁAW

Może popadać deszcz, choć wieczorem spodziewane są przejaśnienia. Temperatura maksymalna wyniesie 17 st. C. Powieje dość silny i silny wiatr, w porywach osiągnie do 90 km/h, będzie południowo-zachodni. Ciśnienie po południu dojdzie do 984 hPa i będzie spadać.

KRAKÓW

Okresami pojawią się opady deszczu. Wieczorem spodziewane są przejaśnienia. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 19 st. C. Powieje południowo-zachodni dość silny i silny wiatr, w porywach rozpędzi się do 90 km/h. Ciśnienie będzie spadać, po południu ciśnienie dojdzie do 975 hPa.