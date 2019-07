Prognoza pogody na dziś: deszcz, lokalnie burze, do 21 stopni

W ciągu dnia wystąpi zachmurzenie umiarkowane i duże. Na południowym zachodzie kraju nie powinno padać, poza tym okresami może spaść do 5-20 litrów deszczu na metr kwadratowy, a na wschodzie oraz w Karpatach niewykluczone są burze. Maksymalna temperatura sięgnie od 17 stopni Celsjusza na Wybrzeżu i Warmii, przez 20 st. C w centrum kraju, do 21 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Z zachodu i północnego zachodu powieje umiarkowany, okresami dość silny watr. W burzach rozpędzi się do 90 kilometrów na godzinę.

Warunki biometeorologiczne

Na północnym wschodzie kraju wilgotność względna powietrza może wynieść więcej niż 80 procent. W paśmie od woj. zachodniopomorskiego do śląskiego wilgotność wyniesie od 70 do 80 procent, natomiast mieszkańcy południowego zachodu kraju mogą się spodziewać wilgotności na poziomie poniżej 70 procent. W północnej i wschodniej części Polski odczujemy chłód, a w południowej i zachodniej komfort termiczny. W niemal całej Polsce biomet będzie niekorzystny, jedynie na południowym zachodnie okaże się neutralny.

Wideo Warunki biometeorologiczne we wtorek

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

Zachmurzenie kłębiaste duże z przejaśnieniami, okresami popada deszcz, możliwa jest również burza. Termometry wskażą maksymalnie 18 st. C. Z zachodu powieje umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach rozpędzi się do 50-60 km/h. Ciśnienie w Warszawie spada, około południa dojdzie do 995 hPa.

TRÓJMIASTO

Zachmurzenie duże, kłębiaste, z przejaśnieniami. Okresami spadnie deszcz. Termometry wskażą maksymalnie 17 st. C. Z północnego zachodu powieje umiarkowany i dość silny wiatr, który w porywach rozpędzi się do 60 km/h. Ciśnienie spada, około południa wyniesie 1009 hPa.

POZNAŃ

Duże zachmurzenie kłębiaste z przejaśnieniami i okresowymi opadami deszczu. Temperatura wyniesie maksymalnie 20 st. C. Powieje wiatr północno-zachodni, umiarkowany i dość silny. W porywach rozpędzi się do 60 km/h. Ciśnienie spada, około południa sięgnie 1002 hPa.

WROCŁAW

Zachmurzenie kłębiaste, małe i umiarkowane. Termometry wskażą do 21 st. C. Wiatr powieje z północnego zachodu, umiarkowanie i dość silnie, w porywach osiągając prędkość do 60 km/h. Ciśnienie spada, około południa sięgnie 999 hPa.

KRAKÓW

Zachmurzenie kłębiaste umiarkowane i duże, okresami może padać deszcz. Termometry wskażą do 20 st. C. Powieje wiatr zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach do 60 km/h. Ciśnienie spada, około południa dojdzie do 987 hPa.