Niedziela będzie pochmurna, popada też deszcz. Termometry pokażą od 5 stopni Celsjusza na Podlasiu do 11 stopni na Dolnym Śląsku. Wiatr okaże się umiarkowany i dość silny, a w porywach osiągnie do 40-60 kilometrów na godzinę. Powieje z południowego zachodu. Na Wybrzeżu porywy mogą osiągnąć prędkość do 60-80 km/h.

Warunki biometeorologiczne

W całym kraju wilgotność powietrza wyniesie 90 procent. Odczujemy chłód, wiatr i wilgoć, a warunki biometeorologiczne okażą się niekorzystne.

Prognoza pogody dla wybranych miast

TRÓJMIASTO

KRAKÓW

Pochmurno z opadami deszczu. Temperatura osiągnie 8 st. C. Powieje umiarkowany i dość silny wiatr z południowego zachodu, w porywach osiągnie 40-70 km/h. Ciśnienie spada, w Gdańsku, w południe osiągnie 1003 hPa.

Pochmurno z przejaśnieniami. Termometry wskażą 9 st. C. Powieje umiarkowany i dość silny wiatr z południowego zachodu, w porywach osiągnie 40-60 km/h. Ciśnienie spada, w południe 984 hPa.

POZNAŃ

Pochmurno z opadami deszczu. Temperatura wzrośnie do 9 st. C. Południowo-zachodni wiatr będzie umiarkowany i dość silny, w porywach rozpędzi się do 40-60 km/h. Ciśnienie spada, w południe wzrośnie do 999 hPa.

WARSZAWA

Pochmurno z opadami deszczu. Na termometrach zobaczymy 8 st. C. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, okresami w porywach powieje z prędkością wzrastającą do 40-60 km/h z południowego zachodu. Ciśnienie spada, w południe wyniesie 996 hPa.

WROCŁAW

Pochmurno z opadami deszczu. Termometry pokażą 11 st. C. Synoptycy prognozują południow-zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr. W porywach rozpędzi się do 40-60 km/h. Ciśnienie spada, w południe barometry pokażą 996 hPa.