Prognoza pogody na dziś: deszcz niemal w całym kraju

Prognoza pogody na 16 dni: ciepłe lato z małym wyjątkiem - 04-08-2019 Przed nami jeszcze dużo bardzo ciepłych dni, a nawet krótka wizyta upału i aż 30 stopni. czytaj dalej

W poniedziałek tylko na północnym wschodzie kraju prognozuje się pogodną aurę. Poza tym przelotnie popada i zagrzmi. Lokalnie mogą wystąpić opady gradu. Maksymalna prognozowana temperatura wyniesie od 22 st. C na Suwalszczyźnie i Kaszubach do 27 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr z północnego zachodu będzie słaby i umiarkowany, powieje w porywach burzowych do 80 km/h.

Warunki biometeorologiczne

Na zachodzie i południu Polski wilgotność powietrza wyniesie powyżej 70 procent. Będzie spadać w kierunku północno-wschodnim, do poniżej 60 procent. W niemal wszystkich województwach odczujemy komfort termiczny, jedynie południowym zachodzie ciepło. Biomet w większości kraju okaże się niekorzystny, tylko na północno-wschodnim obszarze neutralny.

Wideo Warunki biometeorologiczne

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

Tegoroczny lipiec najgorętszym miesiącem w historii? "To nie jest science fiction" - 03-08-2019 Według Światowej Organizacji Meteorologicznej tegoroczny lipiec może zapisać się w historii jako najgorętszy miesiąc od czasu rozpoczęcia prowadzenia pomiarów. czytaj dalej

Możliwy przelotny deszcz. Termometry wskażą maksymalnie 24 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z północnego zachodu. Ciśnienie po południu sięgnie 999 hPa, spada.

POZNAŃ

Przelotny deszcz lub burza. Termometry wskażą do 25 st. C. Pojawi się słaby i umiarkowany północno-zachodni wiatr, wiejący w porywach burzowych z prędkością do 80 km/h. Ciśnienie po południu sięgnie 1002 hPa, spada.

GDAŃSK

Możliwy przelotny deszcz. Temperatura wzrośnie maksymalnie do 22 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany powieje z północnego zachodu. Ciśnienie po południu sięgnie 1012 hPa, spada.

WROCŁAW

Przelotny deszcz lub burza. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 27 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, powieje w porywach burzowych z prędkością do 80 km/h z północnego zachodu. Ciśnienie po południu sięgnie 998 hPa, spada.

KRAKÓW

Przelotny deszcz lub burza. Na termometrach zobaczymy do 25 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany powieje z północnego zachodu, a w porywach burzowych rozpędzi się do 80 km/h. Ciśnienie po południu sięgnie 986 hPa, spada.