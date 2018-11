Prognoza pogody na dziś: deszcz ze śniegiem, ale też przejaśnienia

Niebezpieczna gołoledź na północy. Podobnie może być do wtorku - 25-11-2018 W niedzielę rano w niektórych regionach może powstawać gołoledź. Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozują, że niebezpiecznie może być również w kolejnych dniach. IMGW wydał alerty meteorologiczne i przedstawił orientacyjną prognozę zagrożeń. czytaj dalej

W ciągu dnia na północy i północnym wschodzie kraju synoptycy prognozują duże zachmurzenie z opadami deszczu ze śniegiem do 1-5 litrów na metr kwadratowy. Na pozostałym obszarze będzie pochmurno z przejaśnieniami. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 1 stopnia Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 4 st. C w centrum kraju, do 7 st. C na południu. Wiatr okaże się słaby, powieje z kierunków zmieniających się. Tylko na Pomorzu wiatr będzie umiarkowany i dość silny, powieje z północnego wschodu.

Warunki biometeorologiczne

W całej Polsce odnotujemy wysoką wilgotność powietrza. Na południu może przekroczyć 90 procent. W pozostałej części kraju będzie oscylować wokół 80 procent. W przeważającej części kraju odczujemy chłód. Mieszkańcy krańców południowych mogą natomiast odczuć komfort termiczny. W centrum i na południu kraju warunki biometeorologiczne okażą się neutralne, a na północy - niekorzystne.

Prognoza pogody dla Warszawy

Pochmurno. Termometry wskażą 3 stopnie Celsjusza. Wiatr okażę się słaby i powieje z różnych kierunków. Ciśnienie spadnie około południa. Barometry wskażą 1000 hPa.

Prognoza pogody dla Trójmiasta

Pochmurno. Synoptycy prognozują słaby deszcz ze śniegiem. Na termometrach maksymalnie 4 st. C. Z północnego wschodu powieje słaby wiatr. Ciśnienie spadnie. Około południa barometry wskażą 1015 hPa.

Prognoza pogody dla Poznania

Pochmurno. Na termometrach maksymalnie 4 st. C. Wiatr okaże się słaby, powieje z różnych kierunków. Ciśnienie spadnie. Około południa na barometrach zobaczymy 1002 hPa.

Prognoza pogody dla Wrocławia

Pochmurno z przejaśnieniami. Termometry wskażą maksymalnie 6 st. C. Wiatr okaże się słaby. Powieje z południowego zachodu. Ciśnienie spadnie. Około południa barometry wskażą 998 hPa.

Prognoza pogody dla Krakowa

Pochmurno z przejaśnieniami. Termometry pokażą maksymalnie 7 st. C. Wiatr okaże się słaby. Powieje z południowego zachodu. Ciśnienie spadnie. Około południa barometry pokażą 985 hPa.