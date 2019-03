Prognoza pogody na dziś: deszczowa aura, do 9 stopni

Czwartek upłynie pod znakiem przelotnych opadów deszczu w całym kraju. Termometry pokażą od 4 stopnie Celsjusza na Suwalszczyźnie do 9 stopni na Dolnym Śląsku. Wiatr okaże się umiarkowany i dość silny, w porywach rozpędzi się do 60 kilometrów na godzinę. Wiać będzie z południowego zachodu.

Warunki biometeorologiczne

Najmniejsza wilgotność spodziewana jest na południowym wschodzie, w granicach 60 procent. Będzie zwiększać się ku północnemu zachodowi. W całym kraju będzie wilgotno, chłodno i wietrznie, a biomet okaże się niekorzystny.

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

POZNAŃ

Przelotnie popada deszcz. Termometry pokażą 7 st. C. Południowo-zachodni wiatr okaże się umiarkowany, w porywach osiągnie do 60 km/h. Ciśnienie spada, po południu wyniesie 990 hPa.

Przelotne opady deszczu. Termometry wskażą 8 st. C. Z południowego zachodu powieje umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach wiejący z prędkością do 60 km/h. Ciśnienie spada, po południu wyniesie 989 hPa.

GDAŃSK

Prognozowane są opady deszczu. Temperatura wzrośnie do 7 st. C. Powieje południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach osiągnie do 60 km/h. Ciśnienie spada, po południu osiągnie do 997 hPa.

WROCŁAW

Przelotnie spadnie deszcz. Temperatura wyniesie 9 st. C. Południowo-zachodni wiatr okaże się umiarkowany i dość silny, w porywach rozpędzi się do 60 km/h. Ciśnienie spada, po południu osiągnie 989 hPa.

KRAKÓW

Spodziewane są niewielkie opady deszczu. Termometry wskażą 7 st. C. Umiarkowany, południowo-zachodni wiatr w porywach osiągnie do 50 km/h. Ciśnienie spada, po południu wyniesie 979 hPa.