Prognoza pogody na dziś: deszczowa aura niemal w całym kraju

Powiew wiosny w weekend. Później przydadzą się parasole - 22-03-2018 W weekend będziemy mogli zapomnieć o zimie. Temperatura miejscami wzrośnie powyżej 10 stopni Celsjusza. Nie chowajmy jednak parasoli, w kolejnym tygodniu w większości regionów spodziewamy się opadów deszczu. czytaj dalej

W ciągu dnia będzie na ogół pochmurno. Prawie w całym kraju wystąpią opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Tylko dla Lubelszczyzny i Podkarpacia nie prognozuje się opadów, tam możliwe są przejaśnienia. Termometry wskażą maksymalnie od 1 stopnia Celsjusza na Podkarpaciu, przez 5 st. C w pasie od Podlasia po Dolny Śląsk do 7 st. C na Śląsku. Wiatr ze zmiennych kierunków okaże się słaby. Ciśnienie spada, w południe na warszawskich barometrach zobaczymy 994 hPa.

Warunki biometeorologiczne

Wilgotność względna powietrza w ciągu dnia będzie wysoka - prawie w całym kraju przekroczy 90 procent. We wszystkich regionach odczujemy chłód, a pogoda wpłynie na samopoczucie niekorzystnie.

Wideo Warunki biometeorologiczne w piątek

Prognoza pogody dla wybranych miast

TRÓJMIASTO

Popada przelotny śnieg. Temperatura wzrośnie do 3 st. C. Wiatr okaże się słaby, ze zmiennych kierunków. Ciśnienie waha się, w Gdańsku w południe odnotujemy 1007 hPa.

KRAKÓW

Prognoza pogody na Wielkanoc: miejscami może spaść śnieg - 22-03-2018 Wielkanoc zbliża się wielkimi krokami. Jeśli jesteście ciekawi, czy udając się do kościoła ze święconką lub na rezurekcję, zmokniecie, to mamy dla was wstępną prognozę pogody. czytaj dalej

Przeważnie pochmurno, popada śnieg. Termometry wskażą maksymalnie 2 st. C. Wiatr będzie przeważnie słaby, ze zmiennych kierunków. Ciśnienie spada, w południe odnotujemy 975 hPa.

POZNAŃ

Wystąpią przelotne opady śniegu. Temperatura maksymalna wyniesie 4 st. C. Wiatr okaże się przeważnie słaby, ze zmiennych kierunków. Ciśnienie spada, w południe odnotujemy 996 hPa.

WARSZAWA

Na ogół pochmurno. Okresami może popadać słaby deszcz lub deszcz ze śniegiem. Temperatura wzrośnie do 5 st. C. Słaby wiatr powieje ze zmiennych kierunków. Ciśnienie spada, w południe odnotujemy 994 hPa.

WROCŁAW

Zachmurzenie będzie zmienne. Temperatura wzrośnie do 5 st. C. Przeważnie słaby wiatr powieje ze zmiennych kierunków. Ciśnienie spada, w południe wyniesie 992 hPa.