W czwartek niebo będzie pochmurne z przejaśnieniami. W całym kraju wystąpią przelotne opady deszczu do 3 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura maksymalna wyniesie od 12 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 15 st. C na Podkarpaciu. Słaby i umiarkowany wiatr powieje przeważnie z północnego zachodu.

Warunki biometeorologiczne

Wilgotność powietrza we wszystkich województwach wyniesie od 80 do 90 procent. W całym kraju odczujemy termiczne zimno. Biomet okaże się niekorzystny w całym kraju.

Prognoza pogody dla wybranych miast

TRÓJMIASTO

Pochmurno z przejaśnieniami i przelotnym deszczem. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 13 st. C. Z północnego zachodu powieje słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie rośnie, w Gdańsku w południe dojdzie do 1009 hPa.

KRAKÓW

Pochmurno z przejaśnieniami i przelotnym deszczem. Temperatura wyniesie maksymalnie do 14 st. C. Z północnego zachodu powieje słaby i umiarkowany, okresami silniejszy wiatr. Ciśnienie rośnie, w południe dojdzie do 980 hPa.

POZNAŃ

Pochmurno z przejaśnieniami i przelotnym deszczem. Prognozuje się temperaturę maksymalną rzędu 12 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany powieje z północnego zachodu. Ciśnienie waha się, w południe dojdzie do 1000 hPa.

WARSZAWA

Pochmurno z przejaśnieniami i przelotnym deszczem. Temperatura maksymalna wyniesie do 13 st. C. Z północnego zachodu powieje wiatr słaby i umiarkowany. Ciśnienie rośnie, w południe dojdzie do 997 hPa.

WROCŁAW

Pochmurno z przejaśnieniami i przelotnym deszczem. Termometry wskażą maksymalnie 12 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany powieje z północnego zachodu. Ciśnienie w południe dojdzie do 997 hPa, rośnie.