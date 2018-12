Prognoza pogody na dziś: deszczowa niedziela. Miejscami poprószy śnieg

Aura zrobi się zimowa. W wielu miejscach posypie śnieg - 08-12-2018 W najbliższych dniach codziennością będą opady deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu. Wiele regionów Polski się zabieli. Z każdym kolejnym dniem termometry pokażą coraz niższe wartości. czytaj dalej

W niedzielę w całym kraju popada deszcz, na Suwalszczyźnie może mu towarzyszyć śnieg. Temperatura wyniesie od 3 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 9 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Umiarkowany i dość silny, bo osiągający w porywach do 60 kilometrów na godzinę, powieje z południowego zachodu.

Warunki biometeo

W całym kraju biomet będzie niekorzystny. Im dalej na północny zachód, tym powietrze będzie bardziej wilgotne. Wszyscy odczujemy komfort termiczny.

Prognoza pogody dla Warszawy

Pochmurno z opadami deszczu. Temp. maks. 7 st. C. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 60 km/h, południowo-zachodni. Ciśnienie po południu 980 hPa i spada.

Prognoza pogody dla Poznania

Pochmurno z opadami deszczu. Temp. maks. 8 st. C. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 60 km/h, południowo-zachodni. Ciśnienie po południu 982 hPa i spada.

Prognoza pogody dla Gdańska

Pochmurno z opadami deszczu. Temp. maks. w dzień 7 st. C. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 60 km/h, południowo-zachodni. Ciśnienie po południu 987 hPa i spada.

Prognoza pogody dla Wrocławia

Pochmurno z opadami deszczu. Temp. maks. 9 st. C. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 60 km/h, południowo-zachodni. Ciśnienie po południu 981 hPa i spada.

Prognoza pogody dla Krakowa

Pochmurno z opadami deszczu. Temp. maks. 7 st. C. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 60 km/h, południowo-zachodni. Ciśnienie po południu 973 hPa i spada.