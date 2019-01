Prognoza pogody na dziś: deszczowa niedziela. Na wschodzie sypnie śniegiem

W niedzielę na termometrach zobaczymy maksymalnie 7 stopni Celsjusza. Wiatr okaże się umiarkowany i dość silny, miejscami może rozpędzić się do 60 kilometrów na godzinę.

Warunki biometeorologiczne

W niedzielę na wschodzie kraju synoptycy prognozują opady śniegu. Na pozostałym obszarze kraju popada deszcz ze śniegiem i deszcz. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 1 stopnia Celsjusza na wschodzie Polski do 7 st. C na Pomorzu Zachodnim. Wiatr okaże się umiarkowany i dość silny, w porywach osiągnie prędkość do 60 kilometrów na godzinę. Na wschodzie kraju wiatr może powodować lokalne zawieje śnieżnie.

Najwyższą wilgotność względną powietrza synoptycy prognozują na zachodzie kraju. Tam przekroczy ona 90 procent. W centrum Polski wilgotność powietrza oscylować będzie wokół 80 procent, nieco mniej odnotujemy na wschodzie kraju. Mieszkańcy zachodnich regionów Polski odczują komfort termiczny, a wschodnich - chłód. Warunki biometeorologiczne okażą się niekorzystne.

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

Okresami popada deszcz ze śniegiem, termometry pokażą maksymalnie 3 st. C. Wiatr okaże się umiarkowany i dość silny, powieje z południowego zachodu. Rozpędzi się w porywach do 60 km/h. Ciśnienie spadnie, po południu barometry wskażą 981 hPa.

POZNAŃ

Okresami popada deszcz, na termometrach zobaczymy maksymalnie 5 st. C. Wiatr okaże się umiarkowany i dość silny, wiać będzie z południowego zachodu. Wiatr rozpędzi się w porywach do 60 km/h. Ciśnienie spadnie, po południu na barometrach zobaczymy 984 hPa.

GDAŃSK

Okresami wystąpią opady deszczu, na termometrach zobaczymy maksymalnie 4 st. C. Wiatr okaże się umiarkowany i dość silny, wiać będzie z południowego zachodu. Powieje w porywach do 60 km/h. Ciśnienie spadnie, po południu barometry wskażą 989 hPa.

WROCŁAW

Okresami możliwe są opady deszczu, na termometrach zobaczymy maksymalnie 6 st. C. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, w porywach rozpędzi się do 60 km/h. Powieje z południowego zachodu. Ciśnienie spadnie, po południu na barometrach zobaczymy 982 hPa.

KRAKÓW

Okresami popada śnieg, na termometrach zobaczymy maksymalnie 2 st. C. Wiatr okaże się umiarkowany i dość silny, z południowego zachodu. Wiatr rozpędzi się w porywach do 60 km/h. Ciśnienie spadnie, po południu barometry pokażą 973 hPa.