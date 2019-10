Prognoza pogody na dziś: deszczowa północ i silne porywy wiatru

Uwaga na porywisty wiatr. Prognoza zagrożeń IMGW - 11-10-2019 W najbliższych dniach aura może być niebezpieczna. Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej planują wydać ostrzeżenia pierwszego stopnia. czytaj dalej

Aura w piątek na północy przyniesie przelotne opady deszczu do 5 litrów wody na metr kwadratowy. Na pozostałym obszarze czeka nas w miarę pogodny dzień. Temperatura maksymalna osiągnie od 12 st. C na Suwalszczyźnie do 17 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, okresami w porywach osiągnie do 40-60 kilometrów na godzinę, wiać będzie z południowego zachodu. Najsilniej powieje w strefie brzegowej - porywy mogą przekraczać 70 km/h.

Warunki biometeorologiczne

W większości regionów wilgotność powietrza przekroczy 90 procent. Odczujemy chłód, a biomet okaże się na ogół neutralny. Jedynie w części północnej kraju będzie niekorzystny.

Wideo Warunki biometeo w piątek

Prognoza pogody dla wybranych miast

TRÓJMIASTO

KRAKÓW

Popada przelotny deszcz. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 14 st. C. Powieje umiarkowany i dość silny wiatr, okresami w porywach osiągnie do 40-60 km/h. Powieje z południowego zachodu. Ciśnienie rośnie, w Gdańsku, w południe wyniesie 1009 hPa.

Pogodnie, temperatura wzrośnie do 16 st. C. Powieje umiarkowany i dość silny wiatr, okresami w porywach osiągnie do 40-60 km/h, będzie południowo-zachodni. Ciśnienie rośnie, w południe osiągnie 991 hPa.

POZNAŃ

Pogodnie, temperatura wzrośnie maksymalnie do 16 st. C. Powieje południowo-zachodni umiarkowany i dość silny wiatr, okresami w porywach jego prędkość wzrośnie do 40-60 km/h. Ciśnienie spada, w południe wyniesie 1004 hPa.

WARSZAWA

Na ogół pogodnie, temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie 14 st. C. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, okresami w porywach osiągnie 40-60 km/h. Powieje z południowego zachodu. Ciśnienie rośnie, w południe osiągnie 1004 hPa.

WROCŁAW

Pogodnie, temperatura maksymalna dojdzie do 17 st. C. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny. Okresami w porywach rozpędzi się do 40-60 km/h, powieje z południowego zachodu. Ciśnienie spada, w południe dojdzie do 1002 hPa.