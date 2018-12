Niedziela przyniesie pochmurną aurę, obfitującą w opady deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura wzrośnie do 7 stopni Celsjusza.

W niedzielę próżno szukać słońca na niebie. W regionach zachodnich wystąpią opady deszczu, a w pozostałych deszcz ze śniegiem i śnieg. Temperatura wyniesie od zera stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 7 st. C na Dolnym Śląsku. Z zachodu powieje umiarkowany wiatr. W porywach rozpędzi się do 50 km/h.

Warunki biometeorologiczne

Wilgotność powietrza okaże się najniższa na krańcach północno-wschodnich, na poziomie 80 procent. Będzie wzrastać w kierunku południowo-zachodnim. W całym kraju odczujemy chłód i wilgoć, dokuczy też wiatr. Biomet okaże się niekorzystny w całym kraju.

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

Pochmurno, pojawią się opady deszczu ze śniegiem. Termometry pokażą do 2 st. C. Wiatr okaże się umiarkowany, w porywach powieje z prędkością do 50 km/h, z zachodu. Ciśnienie rośnie, po południu barometry wskażą 1002 hPa.

POZNAŃ

GDAŃSK

Pochmurno, może popadać deszcz. Temperatura wyniesie maksymalnie 5 st. C. Zachodni wiatr będzie umiarkowany, w porywach osiągnie prędkość do 50 km/h. Ciśnienie rośnie, po południu wyniesie 1004 hPa.

Pochmurno, może popadać deszcz ze śniegiem. Temperatura wzrośnie do 2 st. C. Z zachodu powieje umiarkowany wiatr, w porywach z prędkością dochodzącą do 50 km/h. Ciśnienie rośnie, po południu barometry pokażą 1013 hPa.

WROCŁAW

Pochmurno, niewykluczony deszcz. Termometry pokażą do 7 st. C. Zachodni wiatr okaże się umiarkowany, w porywach powieje z prędkością dochodzącą do 50 km/h. Ciśnienie rośnie, po południu barometry wskażą 1002 hPa.

KRAKÓW

Pochmurno, niewykluczone opady deszczu ze śniegiem. Temperatura wzrośnie do 4 st. C. Z zachodu wiał będzie umiarkowany wiatr, w porywach rozpędzi się do 50 km/h. Ciśnienie rośnie, po południu wyniesie 990 hPa.