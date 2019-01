Prognoza pogody na dziś: deszczowo, ale do siedmiu stopni Celsjusza

Będą i miejsca zimne, i bardzo ciepłe. Ciąg dalszy opadów śniegu - 15-01-2019 W kolejnych dniach będziemy musieli przygotować się na przelotne opady śniegu i deszczu ze śniegiem. Aż do końca tygodnia temperatura maksymalna będzie utrzymywać się powyżej zera. czytaj dalej

W ciągu dnia na całym obszarze kraju wystąpią opady - na ogół deszczu (maksymalnie do 10 litrów na metr kwadratowy), a na wschodzie deszczu ze śniegiem (do 2-7 l/mkw.). Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 1 stopnia Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 4 stopnie od Mazowsza po Małopolskę, do 7 st. C miejscami na zachodzie. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, zachodni. W porywach powieje z prędkością do 55 kilometrów na godzinę. Na wschodzie i w górach możliwe są lokalne zawieje śnieżne.

Warunki biometeorologiczne

Wilgotność względna powietrza będzie najwyższa w pasie od Pomorza Zachodniego, przez Ziemię Łódzką, po Małopolskę i Śląsk - przekroczy tam 90 procent. Na przeważającym obszarze kraju odczujemy chłód, dokuczy też wilgoć i wiatr. Pogoda wpłynie na samopoczucie niekorzystnie.

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

Okresami opady deszczu. Temperatura wzrośnie do 4 st. C. Umiarkowany i dość silny wiatr powieje z zachodu. W porywach osiągnie prędkość do 55 km/h. Ciśnienie rośnie, po południu barometry wskażą 994 hPa.

POZNAŃ

W ciągu następnej doby Polska będzie pod wpływem niżu Hinne znad południowej Skandynawii

Okresami wystąpią opady deszczu. Temperatura wyniesie maksymalnie 6 st. C. Umiarkowany i dość silny wiatr powieje z zachodu. W porywach rozpędzi się do 55 km/h. Ciśnienie rośnie, po południu barometry wskażą 997 hPa.

GDAŃSK

Okresami popada deszcz. Temperatura dojdzie do 5 st. C. Wiatr okaże się umiarkowany i dość silny, zachodni. W porywach osiągnie prędkość do 55 km/h. Ciśnienie rośnie, po południu barometry wskażą 1002 hPa.

WROCŁAW

Okresami opady deszczu. Temperatura nie przekroczy 7 st. C. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, zachodni. W porywach osiągnie prędkość do 55 km/h. Ciśnienie rośnie, po południu odnotujemy 995 hPa.

KRAKÓW

Okresami wystąpią opady deszczu. Temperatura wzrośnie do 4 st. C. Umiarkowany i dość silny, zachodni wiatr rozpędzi się w porywach do 55 km/h. Ciśnienie rośnie, po południu odnotujemy 984 hPa.