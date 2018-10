Prognoza pogody na dziś: deszczowo i pochmurno, ale z przejaśnieniami

Piątek będzie pochmurny, ale pojawią się też przejaśnienia. W województwach północnych, wschodnich i centralnych może spaść do 4 litrów na metr kwadratowy. Temperatura wyniesie od 9 st. C na Suwalszczyźnie do 14 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, okresami silniejszy, z kierunków zachodnich.

Warunki biometeorologiczne

W całym kraju wilgotność powietrza utrzyma się na poziomie 90 procent. Odczujemy chłód, a warunki biometeorologiczne będą niekorzystne.

Wideo Warunki biometeorologiczne w piątek

Prognoza pogody dla wybranych miast

TRÓJMIASTO

Pochmurno z przejaśnieniami, niewykluczony słaby deszcz. Temperatura wzrośnie do 10 st. C. Z zachodu będzie wiał umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach osiągnie do 60 km/h. Ciśnienie waha się, w Gdańsku w południe barometry pokażą 1003 hPa.

KRAKÓW

Pochmurno z przejaśnieniami, niewykluczony jest słaby deszcz. Temperatura wzrośnie maksymalnie do 12 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, okresami silniejszy wiatr z zachodu. Ciśnienie waha się, w południe barometry pokażą 981 hPa.

POZNAŃ

WARSZAWA

Pochmurno z przejaśnieniami. Temperatura wzrośnie do 12 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, zachodni wiatr, okresami okaże się silniejszy. Ciśnienie spada, w południe barometry wskażą 996 hPa.

Pochmurno z przejaśnieniami, okresami może spaść słaby deszcz. Termometry pokażą do 11 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z zachodu, okresami jego prędkość wzrośnie. Ciśnienie w południe wyniesie 994 hPa.

WROCŁAW

Pochmurno z przejaśnieniami. Temperatura wzrośnie do 14 st. C. Zachodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany, okresami silniejszy. Ciśnienie w południe wyniesie 994 hPa, spada.