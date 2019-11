Deszcz i silny wiatr utrudnią jazdę - 05-11-2019 Pogoda we wtorek przyniesie kierowcom utrudnienia w podróżowaniu. czytaj dalej

Warunki biometeorologiczne

Wtorek będzie pochmurny, wystąpią jednak przejaśnienia. Mieszkańcy Pomorza i Warmii oraz południowych i południowo-wschodnich regionów kraju muszą spodziewać się opadów deszczu rzędu do 5-15 litrów na metr kwadratowy. W pozostałych regionach w ciągu dnia prognozowane są przejaśnienia i rozpogodzenia. Temperatura maksymalna sięgnie od 10 stopni Celsjusza na Wybrzeżu, przez 13 st. C w centrum, do 14 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z południowego zachodu. Okresami w porywach może przybierać na sile i rozpędzać się do 50-60 kilometrów na godzinę. Wysoko w górach powieje mocniej - z prędkością do 80-100 kilometrów na godzinę.

Największa wilgotność powietrza pojawi się na północno-zachodnich i południowo-wschodnich krańcach Polski. W większości kraju odczujemy komfort termiczny, jedynie na północnym zachodzie chłód i wilgoć. Wilgotno ma być również na południu. Warunki biometeorologiczne będą zróżnicowane, w przeważającej części kraju niekorzystne, a w pasie od Dolnego Śląska, przez centrum, aż po Mazury - neutralne.

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

Pochmurno z przejaśnieniami. Temperatura maksymalna wyniesie 14 st. C. Na ogół słaby i umiarkowany wiatr powieje z południowego zachodu, okresami jego porywy mogą być dość silne. Około południa barometry wskażą 984 hPa.

TRÓJMIASTO

Pochmurno, może przelotnie popadać deszcz. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 10 st. C. Z południowego zachodu powieje słaby i umiarkowany wiatr, który okresami w porywach może być dość silny. Około południa ciśnienie wyniesie 994 hPa.

POZNAŃ

Pochmurno z przejaśnieniami. Termometry pokażą maksymalnie 12 st. C. Wiatr z południowego zachodu będzie słaby i umiarkowany, a okresami dość silny. Około południa ciśnienie sięgnie 984 hPa.

WROCŁAW

Pochmurno z przejaśnieniami. Temperatura maksymalna sięgnie 13 st. C. Z południowego zachodu powieje słaby i umiarkowany wiatr, który okresami w porywach może być dość silny. Około południa na barometrach zobaczymy 982 hPa.

KRAKÓW

Pochmurno z opadami deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie 14 st. C. Wiatr z południowego zachodu będzie słaby i umiarkowany, okresami jego porywy mogą przybierać na sile. Około południa barometry pokażą 973 hPa.