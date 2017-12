Prognoza pogody na dziś: deszczowo, miejscami nawet do 11 stopni

Deszczowo i wietrznie. Uważajmy na drogach - 31-12-2017 W sylwestra na drogach będzie ślisko. Prosimy zachować ostrożność. czytaj dalej

Warunki biometeorologiczne

Rok pożegna nas dużym zachmurzeniem i okresowymi opadami deszczu. Spadnie do 5-10 l/mkw. W regionach północno-wschodnich popada również deszcz ze śniegiem. Termometry wskażą maksymalnie od 4 st. C na Suwalszczyźnie do 11 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Południowo-zachodni wiatr powieje umiarkowanie i dość silnie. Jego prędkość w porywach dojdzie do 40-60, a na Wybrzeżu do 70 km/h.

W prawie całym kraju wilgotność względna powietrza w ciągu dnia przekroczy 90 procent. Na wschodzie kraju odczujemy chłód, zaś na zachodzie komfort termiczny. Na północnym zachodzie będzie dokuczać wiatr, a na południu - wilgoć. W całym kraju pogoda wpłynie na samopoczucie niekorzystnie.



Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

Zachmurzenie okaże się duże, ale pojawią się przejaśnienia. Okresami wystąpią opady deszczu. Temperatura wzrośnie do 7 st. C. Umiarkowany i dość silny wiatr powieje z południowego zachodu. W porywach osiągnie prędkość do 50 km/h. Ciśnienie waha się, około południa barometry wskażą 993 hPa.

TRÓJMIASTO

Zachmurzenie duże, ale z przejaśnieniami. Okresami popada deszcz. Temperatura wzrośnie do 8 st. C. Południowo-zachodni wiatr okaże się umiarkowany i dość silny. W porywach powieje do 60-70 km/h. Ciśnienie około południa wyniesie 1001 hPa, waha się.

POZNAŃ

Zachmurzenie okaże się duże. Okresami popada deszcz. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 9 st. C. Wiatr południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach osiągnie prędkość do 60 km/h. Ciśnienie waha się, około południa wyniesie 994 hPa.

WROCŁAW

Zachmurzenie będzie duże. Okresami pojawią się opady deszczu. Temperatura wzrośnie do 11 st. C. Wiatr południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach dojdzie do 50 km/h. Ciśnienie waha się, około południa na barometrach zobaczymy 994 hPa.

KRAKÓW

Zachmurzenie okaże się duże. Okresami wystąpią opady deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 7 st. C. Południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr w porywach rozpędzi się do 50 km/h. Ciśnienie waha się, około południa wyniesie 988 hPa.