Prognoza pogody na dziś: deszczowo w całej Polsce

Nieuchronnie nadciąga plucha. Ale będzie ciepło - 08-03-2018 W najbliższych dniach marzec pokaże nam swoją kapryśną naturę. Temperatura w niektórych regionach dojdzie do kilkunastu stopni. Zaś na początku kolejnego tygodnia musimy liczyć się z intensywnymi opadami deszczu. czytaj dalej

W ciągu dnia nad całą Polską wystąpią przelotne opady deszczu, do 1-5 litrów na metr kwadratowy. Rano na północy kraju popada deszcz ze śniegiem oraz marznący deszcz, do 3-8 l/mkw. Może wystąpić gołoledź. Temperatura maksymalnie osiągnie 3 stopnie Celsjusza na Suwalszczyźnie, 7 st. C w centrum kraju i 10 st. C w najcieplejszym regionie, na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, południowo-zachodni. W porywach osiągnie prędkość do 45 kilometrów na godzinę.

Wideo Prognoza pogody na piątek

Warunki biometeorologiczne

Wilgotność względna powietrza w ciągu dnia najwyższa będzie na północy kraju i na krańcach wschodnich - tam przekroczy 80 procent. Na północy Polski odczujemy chłód, a w pozostałych regionach komfort termiczny. Wpływ aury na samopoczucie okaże się niekorzystny.

Wideo Warunki biometeorologiczne w piątek

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

Ciepłe powietrze nad południem Polski, chłodne nad północą - 08-03-2018 W ciągu najbliższej doby Polska będzie pod wpływem niżu znad Bałtyku i związanego z nim frontu atmosferycznego, przemieszczającego się z zachodu na wschód. czytaj dalej

Wystąpią przelotne opady deszczu. Odnotujemy maksymalnie 7 st. C. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, południowo-zachodni. Jego prędkość w porywach dojdzie do 45 km/h. Ciśnienie waha się, w południe wyniesie 994 hPa.

POZNAŃ

Popada przelotny deszcz. Temperatura wyniesie maksymalnie do 7 st. C. Południowo-zachodni wiatr okaże się umiarkowany i dość silny, wiejący w porywach do 45 km/h. Ciśnienie waha się, w południe na barometrach zobaczymy 994 hPa.

GDAŃSK

Przelotnie popada deszcz ze śniegiem. Temperatura wzrośnie do 5 st. C. Południowo-zachodni wiatr będzie umiarkowany i dość silny. Jego prędkość w porywach dojdzie do 45 km/h. Ciśnienie waha się, w południe barometry wskażą 1003 hPa.

WROCŁAW

W górach nadal niebezpiecznie. Lawinowa "dwójka" - 08-03-2018 W Bieszczadach i Tatrach obowiązuje drugi stopień zagrożenia lawinowego. Wiele górskich szlaków jest zmrożonych i oblodzonych. Należy zachować szczególną ostrożność i przygotować się do trudnych warunków na trasie. czytaj dalej

Możliwe przelotne opady deszczu. Odnotujemy maksymalnie 10 st. C. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, południowo-zachodni. W porywach rozpędzi się do 45 km/h. Ciśnienie waha się, jego spodziewana wartość w południe to 993 hPa.

KRAKÓW

Wystąpią przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie 9 st. C. Wiatr okaże się umiarkowany i dość silny, południowo-zachodni. Osiągnie prędkość w porywach do 45 km/h. Ciśnienie waha się, w południe odnotujemy 983 hPa.