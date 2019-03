Trąba powietrzna w Niemczech. Ranni i kilkadziesiąt zniszczonych domów - 14-03-2019 Po przejściu trąby powietrznej przez niemieckie miasto Roetgen został pas zniszczeń. Silny wiatr zrywał dachy i wybijał szyby w oknach. Pięć osób zostało rannych. czytaj dalej

Za pogodę w Polsce w piątek odpowiadać będą dynamiczne i wietrzne układy niżowe znad Skandynawii i Atlantyku. Z zachodu na wschód naszego kraju przemieszczą się deszczowe fronty atmosferyczne, a z północnego zachodu napłynie umiarkowanie chłodne i wilgotne powietrze polarne.

W piątek niebo przykryją chmury, pojawią się jednak przejaśnienia. Z zachodu w głąb kraju przemieszczą się opady deszczu do 5-10 litrów na metr kwadratowy. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 6 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 9 stopni w centrum kraju, do 10 stopni na południowym zachodzie. Z zachodu i południowego zachodu powieje umiarkowany i dość silny wiatr. W porywach osiągnie prędkość do 70 kilometrów na godzinę, na zachodzie i Pomorzu do 80-90 km/h, a w górach powyżej 100 km/h.

Warunki biometeorologiczne

W piątek najwyższą wilgotność względną powietrza odnotujemy na północy i przekroczy tam 80 procent. Będzie się zmniejszać w kierunku południowym. W całym kraju poczujemy chłód i wilgoć, a dodatkowo na zachodzie i północy wiatr. Pogoda wpłynie niekorzystnie na nasze samopoczucie.

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

Pochmurno, okresami opady deszczu. Temperatura wzrośnie do 9 st. C. Wiatr południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach do 50-70 km/h. Ciśnienie w Warszawie około południa wyniesie 985 hPa, waha się.

TRÓJMIASTO

Pochmurno, okresami opady deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 7 st. C. Wiatr południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach do 50-70 km/h. Ciśnienie około południa 993 hPa, waha się.

POZNAŃ

Pochmurno, okresami opady deszczu. Termometry pokażą maksymalnie 9 st. C. Wiatr zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach do 50-70 km/h. Ciśnienie około południa 986 hPa, waha się.

WROCŁAW

Pochmurno z przejaśnieniami, okresami opady deszczu. Termometry pokażą maksymalnie 10 st. C. Wiatr zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach do 50-70 km/h. Ciśnienie około południa 986 hPa, waha się.

KRAKÓW

Pochmurno z przejaśnieniami, okresami opady deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 9 st. C. Wiatr południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach do 50-70 km/h. Ciśnienie około południa 976 hPa, waha się.