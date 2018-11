Prognoza pogody na dziś: deszczowo, w części kraju chłodno

W ciągu dnia w wielu regionach powinniśmy spodziewać się deszczu. Temperatura maksymalna będzie zróżnicowana - miejscami nie przekroczy 9 stopni Celsjusza, maksymalnie wzrośnie do 20 stopni.

Na Nizinie Szczecińskiej, Podkarpaciu, Lubelszczyźnie, Małopolsce, Ziemi Świętokrzyskiej będzie dość pogodnie. W pozostałych regionach niebo pokryją chmury. Popada również deszcz - do 10 litrów na metr kwadratowy. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 9 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 12 na Ziemi Łódzkiej i Mazowszu, do 20 st. C na Podkarpaciu. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, przeważnie południowo-wschodni. Ciśnienie rośnie, w południe warszawskie barometry wskażą 1015 hPa.

Warunki biometeorologiczne

Wilgotność względna powietrza w ciągu dnia na ogół będzie przekraczać 90 procent. Odczujemy przeważnie chłód, a na Śląsku, w Małopolsce, na Podkarpaciu, Lubelszczyźnie, Ziemi Świętokrzyskiej i Ziemi Łódzkiej komfort termiczny. Pogoda wpłynie na samopoczucie niekorzystnie.

Prognoza pogody dla wybranych miast

TRÓJMIASTO

Pochmurno i deszczowo. Temperatura nie przekroczy 9 st. C. Wiatr okaże się słaby, północno-zachodni. Ciśnienie rośnie, w Gdańsku w południe wyniesie 1029 hPa.

KRAKÓW

Pochmurno z przejaśnieniami. Temperatura wzrośnie do 19 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północny. Ciśnienie waha się, w południe na barometrach zobaczymy 995 hPa.

POZNAŃ

Pochmurno. Wystąpią opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie 10 st. C. Północno-wschodni wiatr okaże będzie słaby. Ciśnienie rośnie, w południe odnotujemy 1018 hPa.

WARSZAWA

Na ogół pochmurno, z opadami deszczu. Temperatura nie przekroczy 12 st. C. Wiatr będzie słaby, północno-wschodni. Ciśnienie rośnie, w południe odnotujemy 1015 hPa.

WROCŁAW

Pochmurno i deszczowo. Temperatura wzrośnie do 12 st. C. Powieje słaby, północno-wschodni wiatr. Ciśnienie rośnie, w południe barometry wskażą 1014 hPa.