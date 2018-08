Prognoza pogody na dziś: deszczowo w większości kraju. Możliwe burze

Sobota będzie w wielu regionach stała pod znakiem deszczu, a niekiedy również burz. Odpuści upał - zastąpi go komfortowa temperatura, dochodząca maksymalnie do 26 stopni Celsjusza.

Upał odpuści, potem wróci tylko na chwilę. Prognoza pogody na pięć dni - 10-08-2018 W najbliższych dniach nie zabraknie też burz. czytaj dalej

Warunki biometeorologiczne

Na wschodzie i południowym wschodzie Polski pojawi się zachmurzenie umiarkowane i duże. Prognozuje się deszcz o sumie 5-20 litrów wody na metr kwadratowy Na południu pojawią się burze z opadami o sumie do 30 l/mkw. W pozostałej części kraju zapowiada się pogodny dzień. Tylko lokalnie na Śląsku, Warmii i Pomorzu pojawi się więcej chmur z przelotnymi opadami deszczu do 5 l/mkw. Termometry pokażą od 20 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 25 st. C w centrum kraju, do 26 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr z kierunków zachodnich, słaby i umiarkowany, okresami będzie silny. Towarzysząc burzom, powieje z prędkością do 80 km/h.

Najwyższą wilgotność odnotujemy na południowym wschodzie kraju i wyniesie ona około 70 procent. Zmniejszać się będzie w kierunku północno-zachodnim. Na zachodzie kraju odczuwać będziemy ciepło, w pozostałej części kraju komfort. Warunki biometeorologiczne podzielą Polskę na pół: na wschodzie będą niekorzystne, na zachodzie neutralne.

Wideo Warunki biometeo w sobotę

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

Woda za ciepła dla ryb. "Sytuacja zaczyna być katastrofalna" - 09-08-2018 Wysoka temperatura wody w Bałtyku jest powodem ucieczki dorszy na głębokie wody. W jeziorach rybom brakuje tlenu, są zagrożone śnięciem – powiedział ichtiolog Sławomir Połomski. czytaj dalej

Prognozuje się zachmurzenie umiarkowane i duże, okresami popada deszcz. Termometry pokażą 23 st. C. Wiatr północno-zachodni, słaby i umiarkowany, okresami powieje dość silnie. Ciśnienie waha się, około południa wyniesie 1008 hPa.

TRÓJMIASTO

Wystąpi zachmurzenie umiarkowane i duże. Prognozuje się okresami deszcz. Temperatura wyniesie 24 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami dość silny, powieje z północnego zachodu. Ciśnienie rośnie, około południa odnotujemy 1021 hPa.

POZNAŃ

Prognozuje się zachmurzenie umiarkowane i duże. Na termometrach zobaczymy 26 st. C. Wiatr zachodni, słaby i umiarkowany, okresami powieje dość silnie. Ciśnienie rośnie, około południa 1011 hPa.

WROCŁAW

W sobotę zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, możliwy jest też przelotny deszcz. Termometry pokażą 26 st. C. Wiatr południowo-zachodni, słaby i umiarkowany, okresami powieje dość silnie. Ciśnienie rośnie, około południa wyniesie 1007 hPa.

KRAKÓW

W sobotę zachmurzenie okaże się umiarkowane i duże. Okresami popada deszcz. Prognozuje się też burze. Termometry pokażą 22 st. C. Wiatr zachodni, słaby i umiarkowany, okresami powieje dość silnie. Ciśnienie rośnie, około południa na barometrach zobaczymy 994 hPa.