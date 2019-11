Zima zaatakowała. Termometry pokazały osiem stopni mrozu - 01-11-2019 Koniec października dla części mieszkańców Rumunii okazał się zimowy. Temperatura spadła do -8 stopni Celsjusza. Na drogach pojawiły się piaskarki i solarki. czytaj dalej

Zaduszki na zachodzie, północy i w centrum kraju będą pochmurne. Okresami pojawią się tam opady deszczu do 5-10 litrów na metr kwadratowy. Na południu i południowym wschodzie dzień zapowiada się pogodnie. Termometry pokażą maksymalnie od 6 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 11 stopni w centrum kraju, do 13 st. C na Ziemi Lubuskiej. Z południowego zachodu i południa powieje słaby i umiarkowany wiatr, okresami dość silny, w porywach do 50-70 kilometrów na godzinę. W górach niewykluczony jest halny do 80-100 km/h.

Warunki biometeorologiczne

Najwyższa wilgotność powietrza prognozowana jest na północnym zachodzie kraju - przekroczy 90 procent. Najniższa będzie na południowym wschodzie - poniżej 80 proc. W większości regionów odczujemy komfort termiczny, a na północnym wschodzie chłód. Dokuczy nam również wiatr. Warunki biometeorologiczne okażą się niekorzystne.

Wideo Warunki biometeo w niedzielę

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

Wietrznie, miejscami deszczowo. Termometry pokażą nawet 18 stopni - 01-11-2019 Początek listopada zapowiada się nieco cieplej. Termometry miejscami pokazywać będą nawet 18 stopni Celsjusza. Zagrożeniem może być jednak dość silny wiatr. czytaj dalej

Pochmurno, okresami słaby deszcz. Termometry pokażą maksymalnie 9 st. C. Wiatr południowy, umiarkowany, okresami dość silny. Ciśnienie w Warszawie około południa wyniesie 990 hPa, szybko spada.

TRÓJMIASTO

Pochmurno, okresami deszcz. Na termometrach maksymalnie 10 st. C. Wiatr południowy, umiarkowany, okresami dość silny. Ciśnienie około południa wyniesie 997 hPa, szybko spada.

POZNAŃ

Pochmurno, okresami deszcz. Temperatura wzrośnie do 12 st. C. Wiatr południowo-zachodni, umiarkowany, okresami dość silny. Ciśnienie około południa wyniesie 987 hPa, szybko spada.

WROCŁAW

Pochmurno z przejaśnieniami, okresami deszcz. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 12 st. C. Wiatr południowo-zachodni, umiarkowany, okresami dość silny. Ciśnienie około południa wyniesie 985 hPa, szybko spada.

KRAKÓW

Pogodnie, okresami więcej chmur. Temperatura wzrośnie do 11 st. C. Wiatr południowo-zachodni, umiarkowany, okresami dość silny. Ciśnienie około południa wyniesie 980 hPa, szybko spada.