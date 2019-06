Prognoza pogody na dziś: deszczowo w wielu regionach, możliwe burze z gradem

Polsko-czeski projekt "Szlak Kamienia" atrakcją dla turystów - 15-06-2019 Ten weekend jest szczególnie ważny dla mieszkańców Strzegomia, którzy świętują nie tylko dzień ich miasta, ale również święto Strzegomskiego Granitu. Towarzyszy im prezenter tvnmeteo.pl Tomasz Wasilewski. czytaj dalej

Niedzielny poranek na wschodzie, w centrum i na południu kraju okaże się deszczowy. Pojawią się burze, w czasie których spadnie do 10-30 litrów deszczu na metr kwadratowy, a wiatr rozpędzi się w porywach do 60-100 kilometrów na godzinę. Miejscami może spaść grad, szczególnie na południowym wschodzie. Poza tym zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Termometry pokażą maksymalnie od 25 stopni Celsjusza na Nizinie Szczecińskiej do 32 st. C na Podkarpaciu. Północno-zachodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany, chwilami silniejszy. W strefie brzegowej powieje do 60 km/h. Ciśnienie wzrośnie, w południe odnotujemy 1002 hPa.

Warunki biometeorologiczne

Wilgotność względna powietrza będzie oscylować wokół 80-90 procent. Gorąco odczujemy na zachodzie i północy kraju, a upalnie na wschodzie i południu. W całym kraju warunki biometeorologiczne będą niekorzystne.

Wideo Warunki biometeorologiczne na niedzielę

Prognoza pogody dla wybranych miast

TRÓJMIASTO

Pogodnie. Termometry pokażą maksymalnie 27 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, chwilami silniejszy, z północnego zachodu. Ciśnienie wzrośnie, w Gdańsku, w południe odnotujemy 1014 hPa.

KRAKÓW

Przelotny deszcz i burze z opadami deszczu do 10-30 litrów na metr kwadratowy. W czasie burz może wiać w porywach do 70-100 km/h. Możliwe są opady gradu. Temperatura nie przekroczy 30 st. C. Wiać będzie słabo i umiarkowanie. Wiatr chwilami może być silniejszy i powieje z północnego zachodu. Ciśnienie wzrośnie, w południe barometry wskażą 985 hPa.

POZNAŃ

Zachmurzenie małe, okresami umiarkowane. Temperatura maksymalna wyniesie 26 st. C. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, chwilami silniejszy, z północnego zachodu. Ciśnienie wzrośnie, w południe będzie 1008 hPa.

WARSZAWA

Do południa synoptycy prognozują przelotny deszcz. Mogą pojawić się burze, w czasie których spadnie do 30 litrów deszczu na metr kwadratowy. W porywach burzowych powieje do 90 km/h. Po południu na ogół będzie słonecznie. Termometry wskażą maksymalnie 30 st. C. Słaby i umiarkowany, chwilami silniejszy, z północnego zachodu. Ciśnienie wzrośnie, w południe odnotujemy 1002 hPa.

WROCŁAW

Przelotny deszcz i burze z opadami deszczu do 10-20 litrów na metr kwadratowy. Wiatr może rozpędzić się w porywach do 60-80 km/h. Po południu możliwe są rozpogodzenia. Temperatura nie przekroczy 27 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, chwilami silniejszy, z północnego zachodu. Ciśnienie wzrośnie, w południe odnotujemy 1003 hPa.