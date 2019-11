Tydzień z wiatrem i deszczem. W prognozach widać też deszcz ze śniegiem - 03-11-2019 Nadchodzący tydzień upłynie pod znakiem opadów deszczu i porywistego wiatru. Zgodnie z prognozami synoptyków pod koniec tygodnia miejscami może pojawić się deszcz ze śniegiem. czytaj dalej

W poniedziałek na niebie zobaczymy sporo chmur. W całym kraju może padać, najwięcej deszczu spadnie na południu - do 15-20 litrów wody na metr kwadratowy, a w pozostałych regionach do 5-10 l/mkw. Termometry pokażą maksymalnie od 11 stopni Celsjusza na Pomorzu Zachodnim, przez 14 st. C w centrum kraju, po 17 st. C na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. Południowo-zachodni i zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany, a okresami dość silny. W porywach osiągnie do 50-60 km/h, a w górach do 80-100 km/h.

Warunki biometeorologiczne

W pasie od Dolnego Śląska przez centrum po Lubelszczyznę wilgotność będzie oscylować w granicach 80 procent. Większe wartości, przekraczające 90 procent, spodziewane są na północy i południu kraju. Na krańcach północno-zachodnich odczujemy chłód, a w pozostałych regionach - komfort termiczny. Warunki biometeo będą w całym kraju niekorzystne.

Wideo Warunki biometeo w poniedziałek

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

Prognoza pogody na 16 dni: ocieplenie nie potrwa długo - 03-11-2019 Na początku tygodnia będzie aż 17 stopni, ale później czeka nas ochłodzenie. czytaj dalej

TRÓJMIASTO

Pochmurno z przejaśnieniami, okresami może spaść deszcz, będzie go maksymalnie do 5 l/mkw. Temperatura maksymalna wyniesie 16 st. C. Powieje południowo-zachodni, słaby i umiarkowany, a okresami dość silny wiatr. Ciśnienie spada, około południa wyniesie 978 hPa.

Pochmurno, okresami deszcz do 5-10 l/mkw. Termometry pokażą maksymalnie 12 st. C. Powieje południowo-zachodni, słaby i umiarkowany, a okresami dość silny wiatr. Ciśnienie spada, około południa dojdzie do 988 hPa.

POZNAŃ

Pochmurno z przejaśnieniami, a okresami spadnie deszcz do 5 l/mkw. Temperatura wyniesie 13 st. C. Południowo-zachodni wiatr, słaby i umiarkowany, okresami będzie dość silny. Ciśnienie spada, około południa wyniesie 978 hPa.

WROCŁAW

Pochmurno z przejaśnieniami, okresami popada deszcz do 5 l/mkw. Na termometrach zobaczymy do 14 st. C. Powieje południowo-zachodni, słaby i umiarkowany, a okresami dość silny wiatr. Ciśnienie waha się, około południa wyniesie 976 hPa.

KRAKÓW

Pochmurno, może spaść do 5-15 l/mkw. deszczu. Na termometrach zobaczymy 14 st. C. Powieje południowo-zachodni, słaby i umiarkowany, a okresami dość silny wiatr. Ciśnienie spada, około południa wyniesie 966 hPa.