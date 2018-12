Prognoza pogody na dziś: deszczowy czwartek. Miejscami powieje silny wiatr

Deszczowy koniec grudnia. Co pogoda szykuje na sylwestra i Nowy Rok? - 26-12-2018 Końcówka roku zapowiada się deszczowo, ale ciepło. Termometry pokażą nawet do dziewięciu stopni Celsjusza. Sprawdź, co pogoda szykuje na sylwestrową noc i Nowy Rok. czytaj dalej

Do ośmiu stopni

W ciągu najbliższej doby Polska będzie pod wpływem aktywnego układu niżowego przemieszczającego się nad Morzem Norweskim i Skandynawią. Z zachodu na wschód przejdzie front atmosferyczny, a za nim napłynie z zachodu cieplejsze powietrze.

Czwartek będzie pochmurny na terenie całego kraju. Na północnym wschodzie spadnie mokry śnieg z deszczem do 5 litrów na metr kwadratowy. W pozostałych regionach popada deszcz do 1-5 l/mkw. Drogi i chodniki mogą być śliskie. Termometry pokażą maksymalnie od 3 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 7 stopni w centrum kraju, do 8 stopni na zachodzie. Zachodni wiatr powieje umiarkowanie, okresami dość silnie. W porywach rozpędzi się do 60 kilometrów na godzinę, na Wybrzeżu do 70 km/h, a wysoko w górach do 100 km/h.

Warunki biometeorologiczne

Wilgotność względna powietrza w większości kraju przekroczy 90 procent. Jedynie na zachodzie spadnie poniżej tej wartości. Odczujemy chłód, a warunki biometeorologiczne okażą się niekorzystne.

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

Zachmurzenie duże, okresami opady deszczu. Temperatura wzrośnie do 7 stopni Celsjusza. Wiatr zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach do 50 km/h. Ciśnienie w Warszawie około południa wyniesie 1005 hPa, spada.

TRÓJMIASTO

Zachmurzenie duże, okresami opady deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 7 st. C. Wiatr zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach do 60-70 km/h. Ciśnienie około południa wyniesie 1015 hPa, spada.

POZNAŃ

Zachmurzenie duże, okresami opady deszczu. Termometry pokażą maksymalnie 7 st. C. Wiatr zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach do 60 km/h. Ciśnienie około południa wyniesie 1010 hPa, spada.

WROCŁAW

Zachmurzenie duże, okresami opady deszczu. Temperatura wzrośnie do 7 st. C. Wiatr zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach do 50 km/h. Ciśnienie około południa wyniesie 1008 hPa, spada.

KRAKÓW

Zachmurzenie duże, okresami opady deszczu. Termometry pokażą maksymalnie 6 st. C. Wiatr zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach do 50 km/h. Ciśnienie około południa 996 hPa, spada.