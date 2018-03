Prognoza pogody na dziś: deszczowy dzień. Na termometrach nawet 10 stopni

W ciągu dnia niebo pozostanie przeważnie pochmurne. Może popadać słaby, przelotny deszcz. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 3 stopni Celsjusza na Podlasiu, przez 5 st. C na Pomorzu do 10 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-zachodni. Ciśnienie rośnie, w południe na warszawskich barometrach zobaczymy 997 hPa.

Warunki biometeorologiczne

Wilgotność względna powietrza w całym kraju będzie wynosić około 90 procent. Odczujemy komfort termiczny, ale pogoda wpłynie niekorzystnie na nasze samopoczucie.

Wideo Warunki biometeorologiczne w czwartek

Warunki biometeorologiczne

TRÓJMIASTO

Z każdym dniem będzie cieplej. Wiosna miejscami zetrze się z zimą - 07-03-2018 W najbliższych dniach temperatura będzie stale rosnąć. W weekend w większości Polski pogoda zrobi się już niemal wiosenna. Nie chowajmy jednak parasoli - w niektórych regionach prognozujemy przelotne opady deszczu oraz śniegu z deszczem. czytaj dalej

Na ogół będzie pochmurno. Przelotnie popada słaby deszcz. Temperatura wzrośnie do 5 st. C. Południowo-zachodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany. Ciśnienie rośnie, w południe w Gdańsku na barometrach zobaczymy 1000 hPa.

KRAKÓW

Niebo pozostanie przeważnie pochmurne. Temperatura wzrośnie do 8 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południowego zachodu. Ciśnienie rośnie, w południe wyniesie 977 hPa.

POZNAŃ

Przeważnie pochmurno. Wystąpią przelotne opady deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 8 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-zachodni. Ciśnienie rośnie, w południe barometry wskażą 992 hPa.

WARSZAWA

Niebo pozostanie przeważnie pochmurne. Może popadać słaby, przelotny deszcz. Odnotujemy maksymalnie 7 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południowego zachodu. Ciśnienie rośnie, w południe wyniesie 997 hPa.

WROCŁAW

Na ogół pochmurno. Temperatura maksymalna wyniesie 10 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południowego zachodu. Ciśnienie rośnie, w południe zanotujemy 990 hPa.