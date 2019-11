Prognoza pogody na dziś: deszczowy dzień w wielu regionach

W Australii euforia, bo z nieba spadł deszcz - 05-11-2019 Mieszkańcy południowo-wschodnich regionów Australii cieszą się, bo w niektórych częściach regionu pojawiły się największe od kilku lat opady deszczu. Taka pogoda nie jest jednak w stanie zapobiec wieloletniej suszy, która spowodowała ogromne straty w rolnictwie. czytaj dalej

W środę na słońce możemy liczyć tylko na Ziemi Łódzkiej oraz Dolnym i Górnym Śląsku. Na pozostałym obszarze kraju musimy być przygotowani na opady deszczu. Temperatura wyniesie od 8 stopni Celsjusza na Pomorzu do 14 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie południowo-zachodni, umiarkowany, w porywach osiągnie do 45 kilometrów na godzinę.

Warunki biometeorologiczne

Wilgotność powietrza na przeważającym obszarze kraju wyniesie powyżej 80 procent. Tylko w części północno-wschodniej ma oscylować w granicach 60 procent. W wielu regionach odczujemy chłód i wiatr, a tylko na południowym wschodzie - komfort termiczny. Tam gdzie większa wilgotność, biomet będzie niekorzystny, a w pozostałych regionach - neutralny.

Wideo Warunki biometeo w środę

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

Uwaga na intensywne opady deszczu. Obowiązują ostrzeżenia - 06-11-2019 W środę w niektórych regionach aura może być niebezpieczna. Jak prognozują synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, pojawią się intensywne opady deszczu. Wydano ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia. czytaj dalej

Możliwy jest przelotny deszcz. Temperatura osiągnie 11 st. C. Wiatr będzie umiarkowany, południowo-zachodni, w porywach do 45 km/h. Ciśnienie rośnie, po południu wyniesie 988 hektopaskali.

POZNAŃ

Możliwy przelotny deszcz. Temp. maks. w dzień 10 st. Wiatr umiarkowany, w porywach do 45 km/h, południowo-zachodni. Ciśnienie rośnie, po południu wyniesie 989 hPa.

GDAŃSK

Ciągłe opady deszczu. Temperatura osiągnie maksymalnie 8 st. C. Umiarkowany wiatr w porywach osiągnie do 45 km/h, wiać będzie z południowego zachodu. Ciśnienie rośnie, po południu wyniesie 997 hPa.

WROCŁAW

Pogodnie. Temperatura wyniesie 14 st. C. Wiatr będzie południowo-zachodni, umiarkowany. W porywach jego prędkość dojdzie do 45 km/h. Ciśnienie rośnie, po południu barometry wskażą 987 hPa.

KRAKÓW

Wystąpią przelotne opady deszczu. Temperatura wyniesie maksymalnie 12 st. C. Z południowego zachodu powieje umiarkowany wiatr, w porywach osiągnie do 45 km/h. Ciśnienie rośnie, po południu dojdzie do 976 hPa.