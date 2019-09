Podczas nawałnicy zginęły dwie harcerki. Kolejny synoptyk z zarzutami - 16-09-2019 Prokuratura Okręgowa w Słupsku postawiła w związku z tragedią w Suszku zarzut szóstej osobie. Synoptyk z IMGW w Krakowie, Grzegorz M., jest podejrzany o nieumyślne niedopełnienie obowiązków służbowych. Podczas nawałnicy w sierpniu 2017 roku zginęły dwie harcerki. czytaj dalej

We wtorek na niebie pojawi się duże zachmurzenie z przejaśnieniami. Należy spodziewać się okresowych opadów deszczu, maksymalnie do 5-20 litrów na metr kwadratowy. Na północy kraju mogą wystąpić burze. Temperatura maksymalna wyniesie od 13 stopni Celsjusza na Warmii i Mazurach, przez 15 st. C w centrum, do 16 st. C na południu. Powieje z zachodu, umiarkowanie i dość silnie - w porywach wiatr może rozpędzać się do 60 kilometrów na godzinę. Na Wybrzeżu może powiać jeszcze mocniej - do 80 km/h.

Warunki biometeorologiczne

Najwyższa wilgotność powietrza prognozowana jest na północy i południu Polski. W całym kraju odczujemy chłód, wilgoć i wiatr. W przeważającej części kraju warunki biometeorologiczne będą niekorzystne, w południowo-wschodnich regionach biomet będzie neutralny.

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

Na niebie pojawi się umiarkowane zachmurzenie, które będzie wzrastać do dużego. Okresami wystąpią opady deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 16 st. C. Umiarkowany i dość silny wiatr powieje z zachodu. W porywach będzie rozpędzał się do 60 km/h. Ciśnienie w Warszawie około południa wyniesie 995 hPa.

TRÓJMIASTO

Prognozowane jest umiarkowane i duże zachmurzenie. Okresami pojawią się opady deszczu, niewykluczone są także burze. Temperatura maksymalna sięgnie 14 st. C. Zachodni wiatr powieje umiarkowanie i dość silnie, w porywach będzie osiągał do 70 km/h. Około południa barometry pokażą 1005 hPa.

POZNAŃ

Wystąpi umiarkowane i duże zachmurzenie. Okresami należy spodziewać się opadów deszczu. Termometry pokażą maksymalnie 15 st. C. Umiarkowany i dość silny wiatr, który w porywach będzie rozpędzał się do 60 km/h, powieje z zachodu. Około południa na barometrach zobaczymy 1000 hPa.

WROCŁAW

Należy spodziewać się umiarkowanego i dużego zachmurzenia oraz okresowych opadów deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie 15 st. C. Powieje z zachodu, umiarkowanie i dość silnie, w porywach wiatr może osiągać do 60 km/h. Około południa na barometrach zobaczymy 997 hPa.

KRAKÓW

Na niebie pojawi się umiarkowane i duże zachmurzenie. Prognozowane są także przelotne opady deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 16 st. C. Wiatr będzie zachodni, umiarkowany i dość silny, a w porywach może osiągać do 60 km/h. Ciśnienie około południa wyniesie 985 hPa.