Piątek upłynie pod znakiem małego i umiarkowanego zachmurzenia. Padać jednak nie powinno. Temperatura maksymalna wyniesie od 7 stopni Celsjusza na Podlasiu do 12 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany, okresami silniejszy wiatr z południa.

Warunki biometeorologiczne

Na przeważającym obszarze kraju wilgotność będzie oscylować w granicach 50 procent. Powyżej tej wartości wzrośnie na północnym wschodzie. W całym kraju odczujemy chłód, a biomet będzie korzystny.

Wideo Warunki biometeo w piątek

Prognoza pogody dla wybranych miast

TRÓJMIASTO

Pogodnie. Temperatura wzrośnie maksymalnie do 8 st. C. Słaby i umiarkowany, a okresami silniejszy wiatr powieje z południa. Ciśnienie spada, w południe dojdzie do 1018 hektopaskali.

KRAKÓW

Słonecznie. Temperatura wzrośnie maksymalnie do 11 st. C. Z południa powieje słaby i umiarkowany, okresami silniejszy wiatr. Ciśnienie spada, w południe sięgnie 991 hPa.

POZNAŃ

Utrzyma się małe i umiarkowane zachmurzenie. Temperatura maksymalna osiągnie 10 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, okresami silniejszy wiatr z południa. Ciśnienie spada, w południe osiągnie 1006 hPa.

WARSZAWA

Zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna osiągnie 9 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, okresami silniejszy wiatr z południa. Ciśnienie spada, w południe dojdzie do 1008 hPa.

WROCŁAW

Słonecznie. Temperatura maksymalna wzrośnie do 12 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, a okresami silniejszy wiatr z południa. Ciśnienie spada, w południe sięgnie 1002 hPa.