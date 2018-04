Prognoza pogody na dziś: do 18 stopni, przeważnie słonecznie. Tylko lokalnie popada

Początek majówki z przewagą lata. Burze i szansa na 30 stopni - 26-04-2018 W najbliższych dniach powróci do nas wiosenne lato. Przyniesie wysoką temperaturę, jednak również burze i okresami opady deszczu. Wskazania termometrów powyżej 20 stopni będą codziennością dla niemal całego kraju. czytaj dalej

Piątek zapowiada się pogodnie. Prognozuje się małe i umiarkowane zachmurzenie. Jedynie na Pomorzu Zachodnim, Suwalszczyźnie i Mazurach mogą wystąpić przelotne opady słabego deszczu. Termometry pokażą od 13 stopni Celsjusza w Suwałkach, przez 16-17 st. C w centrum kraju, do 18 st. C w Rzeszowie. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, z zachodu.

Warunki biometeorologiczne

Najwyższą wilgotność odnotujemy na północnym zachodzie kraju. Wyniesie ona 70 procent. Będzie się zmniejszać w kierunku południowo-wschodnim. W całej Polsce odczujemy chłód. Warunki biometeorologiczne okażą się korzystne.

Wideo Warunki biometeorologiczne w piątek

Prognoza pogody dla wybranych miast

TRÓJMIASTO

Pognozuje się bezdeszczowy dzień. Na termometrach zobaczymy 15 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, powieje z południowego zachodu. Ciśnienie rośnie, w południe wyniesie 1015 hPa.

KRAKÓW

Prognozuje się słoneczny dzień. Termometry wskażą maksymalnie 17 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, powieje z południowego zachodu. Ciśnienie spada, w południe wyniesie 987 hPa.

POZNAŃ

Zapowiada się słoneczny, pogodny piątek. Na termometrach zobaczymy do 16 st. C. Południowo-zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie spada, w południe wyniesie 1005 hPa.

WARSZAWA

Zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 17 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, powieje z południowego zachodu. Ciśnienie rośnie, w południe odnotujemy 1004 hPa.

WROCŁAW

Prognozuje się małe i umiarkowane zachmurzenie. Termometry wskażą maksymalnie 16 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, powieje z południowego zachodu. Ciśnienie waha się, w południe wyniesie 1004 hPa.