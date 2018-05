Pogoda na 16 dni: upał na razie nie wraca do Polski - 20-05-2018 Jeszcze w maju możliwe jest wyraźne ochłodzenie. czytaj dalej

W poniedziałek pojawi się zachmurzenie kłębiaste małe i umiarkowane, a na północnym wschodzie i wschodzie kraju okresami duże. Tam prognozuje się przelotne opady deszczu w wysokości od 1 do 5 litrów na metr kwadratowy. Termometry wskażą od 19 stopni Celsjusza na wschodzie i południu, przez 21 st. C w centrum kraju do 23 st. C na Ziemi Lubuskiej i Pomorzu Zachodnim. Wiatr wschodni, słaby i umiarkowany, okresami będzie dość silny.

Warunki biometeorologiczne

Najwyższą wilgotność odnotujemy na wschodzie Polski, wyniesie ona 70 procent. Będzie zmniejszać się w kierunku zachodnim. W niemal całym kraju odczujemy komfort termiczny. Warunki biometeorologiczne okażą się neutralne.

WARSZAWA

Pojawi się zachmurzenie małe i umiarkowane, przejściowo duże. Na termometrach zobaczymy 21 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami dość silny powieje ze wschodu. Ciśnienie spada, około południa wyniesie 1010 hPa.

TRÓJMIASTO

Prognozuje się zachmurzenie małe i umiarkowane, przejściowo duże. Temperatura maksymalna wyniesie 20 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami dość silny powieje ze wschodu. Ciśnienie spada, około południa na barometrach zobaczymy 1026 hPa.

POZNAŃ

Wystąpi zachmurzenie małe i umiarkowane. Na termometrach zobaczymy 22 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami dość silny powieje ze wschodu. Ciśnienie spada, około południa wyniesie 1012 hPa.

WROCŁAW

Prognozuje się zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna wyniesie 22 st. C. Wiatr wschodni, słaby i umiarkowany, okresami będzie dość silny. Ciśnienie spada, około południa odnotujemy 1006 hPa.

KRAKÓW

Wystąpi zachmurzenie małe i umiarkowane, przejściowo duże. Na termometrach zobaczymy 19 st. C. Wiatr wschodni, słaby i umiarkowany, okresami będzie dość silny. Ciśnienie spada, około południa wyniesie 993 hPa.