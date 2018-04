Prognoza pogody na dziś: do 25 stopni. Miejscami może się błyskać

Czwartek zapowiada się pogodnie. Wieczorem jedynie na zachodzie i południowym zachodzie spodziewamy się burz. Termometry wskażą maksymalnie od 15 st. C na Suwalszczyźnie do 25 st. C na Podkarpaciu. Wschodni wiatr będzie umiarkowany, podczas burz może osiągać prędkość do 60 kilometrów na godzinę.

Warunki biometeorologiczne

Największa wilgotność powietrza w czwartek spodziewana jest na południowym zachodzie, gdzie wyniesie 70 procent. Będzie się zmniejszać w kierunku wschodnim. Na przeważającym obszarze kraju odczujemy ciepło, jedynie na krańcach północno-wschodnich poczujemy chłód. Tylko na południowym zachodzie warunki biometeorologiczne będą niekorzystne. W pozostałych regionach biomet okaże się neutralny.

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

DZIEŃ: zapowiada się pogodnie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 21 st. C. Wiatr będzie na ogół umiarkowany, powieje z kierunków wschodnich. Na barometrach w południe zobaczymy 999 hPa, ciśnienie będzie spadać.

POZNAŃ

DZIEŃ: będzie pogodnie. Wieczorem może utworzyć się burza. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 22 st. C. Umiarkowany wiatr będzie wiał ze wschodu. Prognozujemy spadek ciśnienia, w południe na barometrach zobaczymy 998 hPa.

GDAŃSK

DZIEŃ: zapowiada się pogodnie. Temperatura maksymalna w dzień wyniesie 17 st. C. Wschodni wiatr będzie na ogół umiarkowany. W południe na barometrach przewiduje się 1015 hPa. Ciśnienie będzie spadać.



WROCŁAW

DZIEŃ: będzie pogodnie. Wieczorem możliwy jest przelotny deszcz lub burza. Temperatura maksymalna w dzień wyniesie 23 st. C. Powieje umiarkowany wschodni wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 993 hPa i będzie spadać.



KRAKÓW

DZIEŃ: zapowiada się pogodnie. Odnotujemy maksymalnie 25 st. C. Powieje umiarkowany wschodni wiatr. Na barometrach w południe zobaczymy 983 hPa. Ciśnienie będzie spadać.