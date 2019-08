Prognoza pogody na dziś: do 26 stopni, przelotny deszcz

Na piątek synoptycy prognozują zachmurzenie zmienne. Miejscami popada przelotnie do pięciu litrów deszczu na metr kwadratowy. Termometry wskażą maksymalnie od 19 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 26 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr słaby i umiarkowany powieje z północnego zachodu.

Warunki biometeorologiczne

Na południowo-zachodnim krańcu Polski wilgotność względna powietrza wyniesie około 70 procent. W pasie od Pomorza Zachodniego, przez Wielkopolskę, po Podkarpacie wzrośnie powyżej 70 procent, a na północnym wschodzie spadnie poniżej tej wartości. W całym kraju odczujemy komfort termiczny, a warunki biometeorologiczne będą neutralne.

Wideo Warunki biometeorologiczne

Prognoza pogody dla wybranych miast

TRÓJMIASTO

Wisła sięga dna. Tak źle w tym roku jeszcze nie było - 01-08-2019 Stan wody w Wiśle na stołecznym odcinku jest wyjątkowo niski. Jak poinformował Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, na stacji "Warszawa-Bulwary" wodowskaz pokazał najniższą wartość w tym roku. czytaj dalej

Zachmurzenie zmienne, temperatura maksymalna dojdzie do 21 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany powieje z północnego zachodu. Ciśnienie spada. W Gdańsku w południe dojdzie do 1013 hPa.

KRAKÓW

Zachmurzenie zmienne, temperatura maksymalna dojdzie do 25 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany powieje z północnego zachodu. Ciśnienie spada, w południe dojdzie do 983 hPa.

POZNAŃ

Zachmurzenie zmienne i przelotny deszcz, temperatura maksymalna wyniesie 24 st. C. Wiatr powieje słabo i umiarkowanie z północnego zachodu. Ciśnienie spada, w południe dojdzie do 1002 hPa.

WARSZAWA

Zachmurzenie zmienne, termometry wskażą maksymalnie 23 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z północnego zachodu. Ciśnienie waha się, w południe dojdzie do 1000 hPa.

WROCŁAW

Zachmurzenie zmienne, synoptycy zapowiadają maksymalnie 26 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany powieje z północnego zachodu. Ciśnienie w południe dojdzie do 998 hPa, spada.