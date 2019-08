Prognoza pogody na dziś: do 30 stopni, lokalnie przelotny deszcz

Uważajmy na ulewy. Z każdym dniem będzie coraz chłodniej - 17-08-2019 Kolejne dni przyniosą dynamiczną pogodę. Musimy być przygotowani na ulewy i burze. Miejscami może spaść do 50 litrów wody na metr kwadratowy. Od wtorku zacznie robić się coraz chłodniej. czytaj dalej

Miejscami deszczowo

W ciągu najbliższej doby Polska pozostanie w obszarze obniżonego ciśnienia związanego z niżem znad Północnego Atlantyku. Nad północno-zachodnią częścią kraju przemieści się front atmosferyczny. Z południa napływa ciepłe powietrze pochodzenia zwrotnikowego.

Na niedzielę prognozowane jest umiarkowane i duże zachmurzenie kłębiaste. Na Pomorzu, Kujawach i Warmii okresami popada deszcz do 5-10 litrów na metr kwadratowy. Możliwe są burze. Termometry pokażą maksymalnie od 23 stopni Celsjusza na Pomorzu Zachodnim, przez 28 stopni w centrum kraju, do 30 stopni na Dolnym Śląsku. Z południa i południowego zachodu powieje słaby i umiarkowany wiatr. Okresami będzie silniejszy, a w burzach silny do 90 kilometrów na godzinę.

Warunki biometeorologiczne

Najwyższa wilgotność względna powietrza prognozowana jest na północnym zachodzie kraju i przekroczy tam 90 procent. Będzie się zmniejszać w kierunku południowo-wschodnim. Na północnym zachodzie poczujemy komfort termiczny, w pasie od Ziemi Lubuskiej do Podlasia ciepło, a w pozostałych regionach będzie gorąco. Na północy kraju warunki biometeorologiczne okażą się niekorzystne, a w centrum i na południu neutralne przechodzące w niekorzystne.

Wideo Warunki biometeo w niedzielę

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

Zachmurzenie kłębiaste małe i umiarkowane. Termometry pokażą maksymalnie 29 st. C. Z południa powieje słaby i umiarkowany, okresami silniejszy wiatr. Ciśnienie około południa wyniesie 998 hPa, spada.

TRÓJMIASTO

Zachmurzenie kłębiaste umiarkowane i duże, przelotny deszcz. Temperatura wzrośnie maksymalnie do 24 st. C. Wiatr południowy, słaby i umiarkowany, okresami silniejszy. Ciśnienie około południa wyniesie 1008 hPa, spada.

POZNAŃ

Zachmurzenie kłębiaste umiarkowane i duże. Termometry pokażą maksymalnie 27 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr, okresami silniejszy, powieje z południowego zachodu. Ciśnienie około południa wyniesie 997 hPa, spada.

WROCŁAW

Zachmurzenie kłębiaste małe i umiarkowane. Temperatura wzrośnie do 30 st. C. Południowo-zachodni wiatr powieje słabo i umiarkowanie, okresami silniej. Ciśnienie około południa wyniesie 995 hPa, spada.

KRAKÓW

Zachmurzenie kłębiaste małe i umiarkowane. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 28 st. C. Z południa powieje słabo i umiarkowanie, okresami silniej. Ciśnienie około południa wyniesie 987 hPa, spada.