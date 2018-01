Prognoza pogody na dziś: do 9 stopni Celsjusza. Miejscami popada

Ciepło i wietrznie. Na termometrach nawet 11 stopni - 25-01-2018 W kolejnych dniach będzie bardzo ciepło jak na styczeń. Miejscami termometry pokażą nawet 11 stopni Celsjusza. Powieje silniejszy wiatr, w porywach do 50-70 kilometrów na godzinę. czytaj dalej

Dzisiaj na północy i zachodzie popada deszcz. W pozostałych regionach opadów nie będzie padać. Temperatura wyniesie od 3 st. C na Suwalszczyźnie do 9 st. C na Dolnym Śląsku Powieje słaby i umiarkowany wiatr, południowy.

Warunki biometeorologiczne

Wilgotność powietrza wyniesie od poniżej 70 procent na południowym wschodzie do ponad 80 proc. w pasie na północy i północnym zachodzie. Odczuwalny będzie chłód, tylko na zachodzie - komfort termiczny. Warunki biometeorologiczne w wielu regionach okażą się neutralne, tylko na północy i północnym zachodzie przejdą w niekorzystne.

WARSZAWA

Pogodnie. Temperatura maksymalna wyniesie 5 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowy. Ciśnienie w południe 1006 hPa i waha się.

POZNAŃ

Okresami pojawi się deszcz. Temperatura osiągnie do 6 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowy. Ciśnienie w południe 1006 hPa i waha się.



GDAŃSK

Okresami popada deszcz. Temperatura maksymalnie wyniesie 5 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowy. Ciśnienie w południe 1017 hPa i waha się.



WROCŁAW

Piątek będzie pogodny. Temperatura maksymalnie w dzień osiągnie 9 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowy. Ciśnienie w południe 1003 hPa i waha się.

KRAKÓW

Będzie pogodnie. Temperatura wyniesie 6 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowy. Ciśnienie w południe 994 hPa i waha się.