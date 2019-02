Prognoza pogody na dziś: do pięciu stopni. Deszcz ze śniegiem

Przed nami wiele deszczowych chwil. Na termometrach nawet 10 stopni - 05-02-2019 Nadchodzące dni okażą się pochmurne, ale dość ciepłe - termometry pokażą do 10 stopni Celsjusza. Miejscami może być wietrznie. czytaj dalej

W środę na północy i północnym wschodzie niebo będzie pokryte chmurami. Pojawią się tam opady śniegu do 1-2 centymetrów i deszczu ze śniegiem do 1-2 litrów wody na metr kwadratowy. W pozostałych regionach wystąpią większe przejaśnienia. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 1 stopnia Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 2 st. C w centrum, do 5 st. C na Ziemi Lubuskiej. Powieje z zachodu i południowego zachodu, a wiatr okaże się słaby i umiarkowany. Na Pomorzu okresami jego porywy mogą przybierać na sile.

Warunki biometeorologiczne

Największą wilgotność powietrza odnotujemy na północnym wschodzie Polski. Przekroczy tam 90 procent. W większości kraju odczujemy chłód, jedynie na krańcach zachodnich i południowo-zachodnich komfort termiczny. W przeważającej części Polski warunki biometeorologiczne okażą się neutralne, na krańcach północnych, północnym wschodzie i północnym zachodzie niekorzystne.

Wideo Warunki biometeorologiczne w środę

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Termometry pokażą maksymalnie 2 st. C. Z zachodu powieje słaby i umiarkowany wiatr. Okresami może przybierać na sile i w porywach osiągać do 50 kilometrów na godzinę. Około południa ciśnienie będzie oscylować w okolicy 1013 hPa.

TRÓJMIASTO

Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Pojawią się słabe opady deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna sięgnie 3 st. C. Powieje z południowego zachodu, a wiatr na ogół okaże się słaby i umiarkowany. Okresami może przybierać na sile. Około południa ciśnienie wzrośnie do 1025 hPa i będzie się wahać.

POZNAŃ

Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Temperatura wyniesie maksymalnie 3 st. C. Z południowego zachodu powieje słaby i umiarkowany wiatr, który okresami może okazać się dość silny. Około południa ciśnienie będzie oscylować w okolicy 1016 hPa.

WROCŁAW

Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Temperatura maksymalna sięgnie 3 st. C. Południowo-zachodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany, ale okresami może przybierać na sile. Około południa ciśnienie będzie wahać się w okolicy 1013 hPa.

KRAKÓW

Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Termometry pokażą maksymalnie 3 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południowego zachodu. Okresami jego porywy mogą okazać się silniejsze. Około południa na barometrach zobaczymy 1001 hPa, a ciśnienie będzie się wahać.