Prognoza pogody na dziś: do siedmiu stopni mrozu

Mróz się umocni. Prognoza pogody na pięć dni - 22-01-2019 W kolejnych dniach do Polski w dalszym ciągu będzie napływać mroźne powietrze. Miejscami temperatura spadnie do -8 stopni Celsjusza. Na ogół będzie pochmurno, choć miejscami pojawią się przejaśnienia. czytaj dalej

To będzie na ogół pogodny dzień. Jedynie w regionach południowo-wschodnich może być pochmurno, a na Lubelszczyźnie, Podkarpaciu, w Małopolsce i na wschodnim Mazowszu prognozowane są słabe opady śniegu do jednego centymetra, a w górach do pięciu centymetrów. Termometry pokażą od -7 st. C na Suwalszczyźnie, przez -3 st. C w centrum kraju, po -1 st. C na Pomorzu Zachodnim. Wschodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany.

Warunki biometeorologiczne

Na przeważającym obszarze kraju wilgotność powietrza będzie się utrzymywać na poziomie 80 procent, jedynie na krańcach zachodnich spadnie poniżej 70 procent. W całym kraju odczujemy zimno. Warunki biometeorologiczne okażą się korzystne w większości regionów. W pasie od Śląska, przez Ziemię Łódzką, po część Mazowsza i Podlasia biomet okaże się neutralny, a na pozostałym obszarze - niekorzystny.

Wideo Warunki biometeorologiczne w środę

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

Zachmurzenie będzie kłębiaste małe i umiarkowane. Termometry pokażą -3 st. C. Wiatr będzie wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie spada, około południa wyniesie 997 hPa.

TRÓJMIASTO

Zachmurzenie okaże się kłębiaste małe i umiarkowane. Termometry pokażą -4 st. C. Powieje wschodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie spada, około południa wyniesie 1011 hPa.

POZNAŃ

Dwie sarny utknęły na lodzie. "Był kruchy i załamywał się pod ratownikami" - 22-01-2019 Zamarznięte rozlewisko Bugu, a na nim dwie sarny, które nie mogły wrócić na brzeg. Na pomoc ruszyło im 20 strażaków. czytaj dalej

WROCŁAW

Zachmurzenie będzie kłębiaste małe i umiarkowane. Termometry wskażą -3 st. C. Ze wschodu powieje słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie spada, około południa barometry pokażą 997 hPa.

Zachmurzenie okaże się kłębiaste małe i umiarkowane. Termometry pokażą -2 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje ze wschodu. Ciśnienie spada, około południa barometry pokażą 991 hPa.

KRAKÓW

Zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, przelotne opady śniegu. Termometry pokażą -4 st. C. Wschodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany. Ciśnienie spada, około południa barometry wskażą 980 hPa.