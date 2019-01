Prognoza pogody na dziś: do trzech stopni, miejscami poprószy śnieg

Skutki opadów marznących. Tysiące połamanych drzew, setki zniszczonych samochodów - 29-01-2019 Mieszkańcy Bukaresztu w ostatnich dniach zmagali się z marznącymi opadami deszczu. Drzewa pokryte grubą warstwą lodu przewracały się na ziemię. Uszkodzone zostały setki samochodów, ze względów bezpieczeństwa zamknięto ogród botaniczny. czytaj dalej

Warunki biometeorologiczne

Synoptycy prognozują pochmurną środę, możliwe są jednak przejaśnienia. We wschodniej części Polski przelotnie popada śnieg do 2 centymetrów. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od -2 st. C na Suwalszczyźnie do 3 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, z południowego wschodu.

Najwyższą wilgotność względną powietrza synoptycy prognozują na wschodzie kraju - około 90 procent. Będzie się zmniejszać w kierunku wschodnim. W całej Polsce odczujemy chłód, a warunki biometeorologiczne okażą się niekorzystne.

Wideo Warunki biometeorologiczne w środę

Prognoza pogody dla wybranych miast

TRÓJMIASTO

Gabriel wkroczył do Europy. Sypie śnieg, może mocno powiać - 29-01-2019 Burza, którą francuska służba pogodowa nazwała Gabrielem, dotarła do Europy Zachodniej, przynosząc opady śniegu i porywisty wiatr. W Szkocji i Anglii zamknięto niektóre drogi i szkoły. W większości Wielkiej Brytanii obowiązują żółte alerty przed opadami śniegu i oblodzeniami. Podobnie jest we Francji, gdzie wydano również pomarańczowe ostrzeżenia. czytaj dalej

Pochmurno z przejaśnieniami. Termometry pokażą maksymalnie 1 st. C. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany. Powieje z południa i południowego wschodu. Ciśnienie będzie rosło, w Gdańsku w południe na barometrach zobaczymy 1005 hPa.

KRAKÓW

Pochmurno z przejaśnieniami. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 2 st. C. Z południowego wschodu powieje słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie spadnie, w południe barometry pokażą 973 hPa.

POZNAŃ

Pochmurno z przejaśnieniami. Termometry pokażą maksymalnie 1 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany. Powieje z południowego wschodu. Ciśnienie spadnie, w południe na barometrach zobaczymy 992 hPa.

WARSZAWA

Pochmurno z przejaśnieniami. Okresami przelotnie popada śnieg. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 0 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany. Powieje z południowego wschodu. Ciśnienie spadnie, w południe na barometrach zobaczymy 992 hPa.

WROCŁAW

Pochmurno z przejaśnieniami. Termometry pokażą maksymalnie 3 st. C. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, z południowego wschodu. Ciśnienie spadnie, w południe barometry pokażą 988 hPa.