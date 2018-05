Prognoza pogody na dziś: dość pogodnie, miejscami możliwe burze

Weekendowa aura rozpieści prawie wszystkich. Potem też nie będzie źle - 18-05-2018 Weekend będzie przeważnie pogodny, zwłaszcza niedziela zapowiada się pięknie. Także początek przyszłego tygodnia ma być słoneczny i ciepły. Owszem, miejscami można spodziewać się przelotnego deszczu, a nawet burz, ale nic nie wskazuje na to, by były one bardzo uciążliwe. czytaj dalej

Na krańcach wschodnich popada przelotny deszcz. Prognozuje się też burze, którym będą towarzyszyć opady deszczu do 15 litrów na metr kwadratowy i wiatr w porywach do 70 kilometrów na godzinę. Poza tym zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Termometry wskażą od 18 stopni Celsjusza na Podkarpaciu do 23 st. C na Ziemi Lubuskiej. Wiatr, słaby i umiarkowany, powieje z północy. Ciśnienie rośnie.

Warunki biometeorologiczne

Najwyższą wilgotność w dzień odnotujemy na wschodzie Polski, wyniesie tam 70 procent. Zmniejszać się będzie w kierunku zachodnim. Warunki biometeorologiczne okażą się korzystne w całym kraju. Odczujemy komfort termiczny.

Prognoza pogody dla wybranych miast:

TRÓJMIASTO

Zapowiada się pogodnie. Termometry wskażą do 18 st. C. Północny wiatr będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie rośnie, w Gdańsku w południe wyniesie 1022 hPa.

KRAKÓW

Wystąpi małe i umiarkowane zachmurzenie. Termometry wskażą w najcieplejszej chwili dnia 20 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, powieje z północy. Ciśnienie rośnie, w południe wyniesie 988 hPa.

POZNAŃ

Prognozuje się zachmurzenie małe i umiarkowane. Termometry wskażą do 22 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, powieje z północy. Ciśnienie rośnie, w południe osiągnie 1010 hPa.

WARSZAWA

Wystąpi małe i umiarkowane zachmurzenie. Słupki termometrów nie przekroczą 20 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, powieje z północy. Ciśnienie rośnie, w południe wyniesie 1005 hPa.

WROCŁAW

Zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Maksymalna temperatura dojdzie do 22 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, powieje z północy. Ciśnienie rośnie, w południe wyniesie 1005 hPa.