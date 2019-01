Prognoza pogody na dziś: drastyczny spadek ciśnienia. Mróz, zawieje śnieżne, deszcz

Ślisko, mroźno, a do tego sypnie śniegiem. Alerty przed groźną pogodą - 08-01-2019 W ciągu dnia musimy spodziewać się trudnych warunków pogodowych. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed opadami marznącymi, silnym mrozem i intensywnymi opadami śniegu. Obowiązuje też prognoza zagrożeń. czytaj dalej

Warunki biometeorologiczne

Wtorek okaże się pochmurny. Na wschodzie i południu kraju wystąpią opady śniegu, maksymalnie do 5-10 cm. Na obszarach podgórskich i górskich śniegu spadnie więcej - do 20 cm. W pozostałych regionach spadnie do 5-10 litrów na metr kwadratowy deszczu ze śniegiem, na zachodzie przechodzącym w deszcz. Będzie ślisko i niebezpiecznie. Temperatura maksymalna sięgnie od -5 st. C na Podkarpaciu, przez 2 st. C w centrum, do 6 st. C na krańcach zachodnich. Wiatr powieje z południa i południowego zachodu, okażę się umiarkowany i dość silny, a w porywach będzie osiągał do 60-80 km/h. W górach może rozpędzać się do ponad 100 km/h. Pojawią się zawieje śnieżne.

W całej Polsce wilgotność powietrza przekroczy 90 procent. Mieszkańcy wschodu i południowego wschodu kraju odczują zimno. Na pozostałym obszarze dominować będzie chłód, wiatr i wilgoć. Warunki biometeorologiczne okażą się niekorzystne, głownie za sprawą ciśnienia spadającego o nawet 27 hektopaskali.

Wideo Warunki biometeorologiczne we wtorek

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

Zachmurzenie duże. Poprószy śnieg, przejściowo intensywnie. Opady nie będą większe niż do 5-10 centymetrów. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 1 st. C. Z kierunku południowego powieje umiarkowany i dość silny wiatr, który w porywach osiągnie do 50-60 km/h, który może spowodować zawieje śnieżne. Około południa ciśnienie spadnie do 990 hPa.

TRÓJMIASTO

Niż Benjamin sprawi, że pogoda w Polsce będzie niespokojna - 07-01-2019 W najbliższych dniach Polska znajdzie się pod wpływem niżu Benjamin. Pojawią się opady śniegu, deszczu ze śniegiem i deszczu. Powieje też mocniej - lokalnie porywy rozpędzą się do ponad 100 kilometrów na godzinę. czytaj dalej

Zachmurzenie duże z opadami śniegu lub deszczu ze śniegiem. Termometry pokażą maksymalnie 3 st. C. Wiatr okażę się umiarkowany i dość silny, w porywach osiągnie do 50-70 km/h, a powieje z południowego zachodu. Porywy spowodują zamiecie śnieżne. Około południa ciśnienie spadnie do 992 hPa.

POZNAŃ

Zachmurzenie duże z opadami deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie 5 st. C. Wiatr powieje z kierunku południowo-zachodniego i okaże się umiarkowany oraz dość silny - w porywach osiągnie do 60-80 km/h. Pojawią się zawieje śnieżne. Około południa barometry pokażą 984 hPa.

WROCŁAW

Zachmurzenie duże z opadami deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 4 st. C. Umiarkowany i dość silny wiatr powieje z południowego zachodu. W porywach osiągnie do 60-80 km/h. Do południu ciśnienie spadnie do 985 hPa.

KRAKÓW

Zachmurzenie duże. Poprószy śnieg, przejściowo intensywnie. Opady nie powinny być większe niż do 5-10 centymetrów. Termometry pokażą maksymalnie 0 st. C. Powieje z południa, a wiatr okaże się umiarkowany i dość silny - w porywach osiągnie prędkość do 50-70 km/h. Pojawią się zawieje śnieżne. Około południa ciśnienie sięgnie 980 hPa.