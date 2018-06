Prognoza pogody na dziś: duże zachmurzenie, opady - również burzowe

Będzie cieplej, ale nadal dżdżysto i burzowo. W weekend szansa na uspokojenie pogody - 25-06-2018 Po kilku dniach chłodnych - jak na czerwiec - temperatura w najbliższym czasie będzie powoli rosnąć. Czeka nas jednak ponowne nasilenie się gwałtownych zjawisk atmosferycznych. czytaj dalej

W większości kraju biomet niekorzystny

Na Wybrzeżu i Pomorzu Zachodnim wtorek zapowiada się pogodnie. W pozostałej części Polski zachmurzenie będzie kłębiaste, umiarkowane i duże, z przelotnymi opadami deszczu do 10 litrów na metr kwadratowy. Miejscami mogą przejść burze, w których spadnie do 30 l/mkw. deszczu. Na termometrach zobaczymy od 18 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 20 st. C w centrum kraju, po 24 st. C na Ziemi Lubuskiej. Wiatr powieje z północnego zachodu, tylko na wschodzie z południowego wschodu. Na ogół będzie słaby i umiarkowany, jednak chwilami może być dość silny, a w burzach - silny, do 80 kilometrów na godzinę.

Największą wilgotność powietrza odnotujemy na Podlasiu i części Warmii i Mazur - powyżej 80 procent. Będzie dominowało subiektywne odczucie chłodu, tylko przebywający na Pomorzu Zachodnim i w części województwa lubuskiego odczują komfort termiczny. Warunki biometeorologiczne na Pomorzu okażą się neutralne, w pozostałych regionach - niekorzystne.

Szczegółowa prognoza pogody dla miast

WARSZAWA

TRÓJMIASTO

Zachmurzenie kłębiaste umiarkowane i duże, może spaść przelotny deszcz i wystąpić burza. Temperatura nie przekroczy 20 st. C. Południowo-wschodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany, okresami dość silny, a w burzach - silny. Ciśnienie waha się, w Warszawie około południa barometry wskażą do 1005 hektopaskali.

Zachmurzenie kłębiaste, umiarkowane i duże, niewykluczony jest deszcz, a także burza. Termometry pokażą do 19 st. C. Północno-zachodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany, chwilami dość silny, a w burzy - silny. Ciśnienie rośnie, około południa barometry wskażą do 1020 hPa.

POZNAŃ

Zachmurzenie kłębiaste umiarkowane i duże, może spaść przelotny deszcz, niewykluczona jest też burza. Temperatura dojdzie do 22 st. C. Powieje wiatr północno-zachodni, słaby i umiarkowany. Okresami może być dość silny, a w burzy - silny. Ciśnienie lekko rośnie, około południa wyniesie 1009 hPa.

WROCŁAW

KRAKÓW

Zachmurzenie okaże się kłębiaste, umiarkowane i duże, wystąpią też przelotne opady deszczu, może przejść burza. Termometry wskażą do 21 st. C. Północno-zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany, chwilami dość silny, w burzy - silny. Ciśnienie waha się, około południa dojdzie do 1004 hPa.

Utrzyma się zachmurzenie kłębiaste, umiarkowane i duże, może spaść przelotny deszcz, a także przejść burza. Temperatura nie przekroczy 21 st. C. Północno-zachodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany. Chwilami będzie jednak dość silny, a w burzach - silny. Ciśnienie waha się, barometry około południa pokażą 990 hPa.