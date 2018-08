Prognoza pogody na dziś: dużo chłodniej, w całym kraju deszczowo

Dziesiątki interwencji, tysiące bez prądu. Skutki piątkowych burz - 24-08-2018 W wyniku piątkowych burz na Podlasiu tysiące odbiorców zostało pozbawionych prądu. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Trudna sytuacja panowała również na Dolnym Śląsku, gdzie grad utworzył na ziemi biały dywan, a na drogi i ulice spadały drzewa. Na Pomorzu nawałnica spowodowała zablokowanie linii kolejowej Lębork - Łeba. czytaj dalej

Warunki biometeorologiczne

Przelotne opady deszczu mogą wystąpić na terenie całego kraju. W regionach wschodnich i na Podkarpaciu możliwe są również burze, lokalnie z gradem. Opady mogą być intensywne - do 40 litrów na metr kwadratowy. Termometry wskażą maksymalnie od 19 st. C na Pomorzu, przez 21 st. C w centrum i na Dolnym Śląsku do 25 st. C na Rzeszowszczyźnie. Wiatr będzie na ogół umiarkowany, zachodni. W porywach burzowych rozpędzi się do 90 kilometrów na godzinę.

Wilgotność względna powietrza w ciągu dnia będzie się wahać w granicach 50-60 procent, z czego najwyższą odnotujemy w regionach wschodnich. Odczujemy na ogół wschód, od Podlasia po Podkarpacie, Małopolskę i Górny Śląsk komfort termiczny. Pogoda wpłynie na samopoczucie niekorzystnie w całym kraju.

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

Przelotny deszcz lub burza. Temperatura wzrośnie do 22 st. C. Wiatr będzie na ogół umiarkowany, zachodni. W porywach burzowych rozpędzi się do 90 km/h. Ciśnienie rośnie, po południu barometry wskażą 997 hektopaskali.

POZNAŃ

Zerwane dachy, drzewa połamane niczym zapałki. Nad Podlasiem przeszła trąba powietrzna - 25-08-2018 Nawałnica, która przeszła w piątek nad miejscowością Sierzputy-Marki w powiecie łomżyńskim, pozostawiła po sobie wiele zniszczeń. Trwa szacowanie strat. czytaj dalej

Przelotny deszcz. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 21 st. C. Na ogół umiarkowany wiatr powieje z zachodu. Ciśnienie rośnie, po południu wyniesie 1000 hPa.

GDAŃSK

Przelotny deszcz. Termometry wskażą maksymalnie 19 st. C. Na ogół umiarkowany wiatr powieje z zachodu. Ciśnienie rośnie, po południu wyniesie 1010 hPa.

WROCŁAW

Przelotny deszcz. Temperatura wzrośnie do 21 st. C. Na ogół umiarkowany wiatr powieje z zachodu. Ciśnienie rośnie, po południu barometry wskażą 997 hPa.

KRAKÓW

Przelotny deszcz lub burza. Temperatura wyniesie maksymalnie 23 st. C. Wiatr będzie na ogół umiarkowany, zachodni. W porywach burzowych rozpędzi się do 90 km/h. Ciśnienie rośnie, po południu barometry wskażą.