Prognoza pogody na dziś: dużo słońca, do 13 stopni

Prognoza pogody na 16 dni: do Polski idzie ocieplenie. Będzie ponad 20 stopni - 14-04-2019 Tuż przed świętami zimne powietrze z północy ustąpi miejsca ciepłemu z południa. czytaj dalej

Warunki biometeorologiczne

Możemy spodziewać się pogodnej aury. Temperatura wyniesie od 7 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 13 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Z północnego wschodu powieje umiarkowany wiatr. W porywach osiągnie prędkość do 45 kilometrów na godzinę.

Dla całej Polski zapowiadany jest korzystny biomet. Odczujemy komfort termiczny. Wilgotność powietrza na południowym zachodzie będzie niższa niż 40 procent, a na krańcach północno-wschodnich przekroczy 50 procent.

Wideo Warunki biometeo w poniedziałek

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

Dobre warunki na drogach - 15-04-2019 W poniedziałek pogoda nie będzie komplikować podróżowania. czytaj dalej

Słonecznie. W dzień temperatura wzrośnie do 11 st. C. Wiatr północno-wschodni, umiarkowany. W porywach rozpędzi się do 40 km/h. Barometry po południu pokażą 1014 hPa, wartość ta może jednak się zmieniać.

POZNAŃ

Spodziewać się możemy pogodnej aury i temperatury do 12 st. C. Wiatr północno-wschodni, umiarkowany, powieje w porywach z prędkością do 40 kilometrów na godzinę. Ciśnienie wyniesie 1016 hPa, waha się.

GDAŃSK

Prawie dwa tysiące akcji ratowników w Beskidach. Najwięcej wypadków na stokach - 14-04-2019 Jak wynika ze statystyk przygotowanych przez Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, ratownicy w ostatnim sezonie zimowym w Beskidach podjęli niemal dwa tysiące działań ratowniczych. Zdecydowana większość - ponad 1,7 tysiąca - to wypadki narciarzy na stokach. czytaj dalej

Pogodnie. Przewidywana temperatura to maksymalnie 9 st. C. Wiatr umiarkowany, w porywach do 45 km/h, północno-wschodni. Ciśnienie waha się, po południu wyniesie około 1030 hPa.

WROCŁAW

Pogodna aura i temperatura do 13 st. C. Północno-wschodni, umiarkowany wiatr zawieje w porywach do 40 km/h. Ciśnienie po południu wyniesie 1011 hPa, może jednak się zmieniać.

KRAKÓW

Pogodnie, a termometry pokażą maksymalnie 12 st. C. Umiarkowany wiatr z północnego wschodu zawieje w porywach z prędkością do 40 kilometrów na godzinę. Barometry wskażą po południu 997 hPa. Ciśnienie będzie się wahać.