Prognoza pogody na dziś: dużo słońca, miejscami silny wiatr

Wyż znad Rosji przynosi nam ciepło. Najbliższe dni pogodne, ale wietrzne - 01-04-2019 Przed nami ciepłe i pogodne dni. Miejscami może jednak pojawić się więcej chmur. W piątek nastąpi pogorszenie pogody - przelotnie popada deszcz. czytaj dalej

Warunki biometeorologiczne

We wtorek na niebie zobaczymy dużo słońca. Miejscami pojawią się chmury. Termometry pokażą maksymalnie od 10 st. C na Suwalszczyźnie do 15 st. C na Dolnym Śląsku. Umiarkowany i dość silny wiatr powieje okresami w porywach do 40-60 kilometrów na godzinę. Wiać będzie z południowego wschodu.

Największą wilgotność względną powietrza synoptycy prognozują w zachodniej części kraju. Tam może przekroczyć 50 procent. W pozostałych rejonach będzie oscylować wokół 40-50 procent. W całej Polsce odczujemy chłód, a warunki biometeorologiczne będą korzystne.

Wideo Warunki biometeorologicznne we wtorek

Prognoza pogody dla wybranych miast

TRÓJMIASTO

Słonecznie. Termometry pokażą maksymalnie 12 st. C. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, w porywach okresami rozpędzi się do 40-60 km/h. Powieje z południowego wschodu. Ciśnienie spada, w południe barometry wskażą 1022 hPa.

KRAKÓW

Słonecznie. Temperatura nie przekroczy 13 st. C. Z południowego wschodu powieje umiarkowany i dość silny wiatr. Okresami w porywach do 40-60 km/h. Ciśnienie będzie spadać, w południe na barometrach zobaczymy 989 hPa.

POZNAŃ

Słonecznie. Temperatura wyniesie maksymalnie 13 st. C. Z południowego wschodu powieje umiarkowany i dość silny wiatr. Okresami powieje w porywach do 40-60 km/h. Ciśnienie będzie spadać, w południe barometry pokażą 1006 hPa.

WARSZAWA

Słonecznie. Termometry pokażą maksymalnie 12 st. C. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny. Okresami rozpędzi się w porywach do 40-60 km/h. Powieje z południowego wschodu. Ciśnienie spada, w południe odnotujemy 1010 hPa.

WROCŁAW

Synoptycy prognozują na ogół słoneczną pogodę. Okresami mogą pojawić się na niebie chmury. Termometry pokażą maksymalnie 15 st. C. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, z południowego wschodu. Okresami powieje w porywach 40-60 km/h. Ciśnienie spada, w południe odnotujemy 1001 hPa.