Zapowiada się słoneczny piątek. Po południu na zachodzie przelotnie popada deszcz, możliwe są też burze. Termometry pokażą od 24 st. C na Suwalszczyźnie do 29 st. C na Podkarpaciu. Wiatr słaby i umiarkowany, południowy, w porywach burzowych rozpędzi się do 70 km/h. W Tatrach powieje halny, na Kasprowym Wierchu w porywach może wiać z prędkością 140 km/h.

Warunki biometeorologiczne

Najwyższą wilgotność w ciągu dnia odnotujemy na zachodzie kraju i wyniesie około 60 procent. Zmniejszać się będzie w kierunku wschodnim. Wszędzie odczujemy gorąco. Warunki biometeorologiczne okażą się neutralne, na zachodzie niekorzystne.

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

Słonecznie. Termometry pokażą 27 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany powieje z południa. Ciśnienie spada, po południu wyniesie 995 hPa.

POZNAŃ

Pogodnie. Na termometrach zobaczymy 27 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, powieje z południa. Ciśnienie spada, po południu wyniesie 996 hPa.

GDAŃSK

Słonecznie. Temperatura wzrośnie do 25 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany powieje z południa. Ciśnienie spada, po południu wyniesie 1009 hPa.

WROCŁAW

Rano pogodnie, po południu przelotnie popada deszcz. Może wystąpić burza. Temperatura wzrośnie do 27 st. C. Z południa powieje słaby i umiarkowany wiatr. W porywach burzowych rozpędzi się do 70 km/h. Ciśnienie spada, po południu wyniesie 992 hPa.

KRAKÓW

Słonecznie. Na termometrach zobaczymy 29 st. C. Wiatr umiarkowany, powieje z południa. Ciśnienie spada, po południu wyniesie 983 hPa.