Żegnamy się z bardzo wysoką temperaturą - 11-09-2018 W najbliższym czasie czekają nas i pogodne, i deszczowe chwile. Przyzwyczailiśmy się, że tegoroczne lato jest gorące, ale już w piątek temperatura maksymalna przestanie wzrastać do co najmniej 25 stopni Celsjusza. czytaj dalej

W czwartek w większości regionów może spaść deszcz, a na Podkarpaciu niewykluczona jest słaba burza. Wyjątkiem okażą się regiony północne i Wielkopolska - tam nie powinno padać. Temperatura wyniesie od 18 st. C na północy do 26 st. na Podkarpaciu. Powieje północno-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. W porywach burzowych jego prędkość może dochodzić do 70 km/h.

Warunki biometeorologiczne

Najwyższą wilgotność odnotujemy w regionach centralnych - powyżej 70 procent. Południowy wschód kraju odczuje ciepło. Komfortu termicznego mogą spodziewać się mieszkańcy w pasie od Ziemi Lubuskiej, przez Wielkopolskę i Ziemię Łódzką, po Mazowsze i Lubelszczyznę. Na pozostałym obszarze kraju będzie chłodno.

Warunki biometeorologiczne okażą się prawie wszędzie niekorzystne - tylko mieszkańcy regionów północnych mogą liczyć na neutralne.

Wideo Warunki biometeorologiczne w czwartek

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

Rano powinno być pogodnie, a po południu może spaść deszcz. Termometry pokażą do 21 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z północnego zachodu. Ciśnienie waha się, po południu barometry pokażą 1005 hPa.

POZNAŃ

Rano ma być pogodnie. Po południu może spaść deszcz. Temperatura wzrośnie do 20 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr będzie północno-zachodni. Ciśnienie waha się, po południu wyniesie 1009 hPa.

GDAŃSK

Będzie pogodnie. Termometry pokażą 18 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z północnego zachodu. Ciśnienie waha się, po południu barometry wskażą 1005 hPa.

WROCŁAW

Rano pogodnie, a po południu mogą spaść opady deszczu. Termometry pokażą 24 st. C. Z północnego zachodu powieje słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie waha się, po południu wyniesie 1004 hPa.

KRAKÓW

Rano pogodnie. Po południu niewykluczony jest przelotny deszcz lub burza. Termometry pokażą 26 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z północnego zachodu. Ciśnienie waha się, po południu wyniesie 991 hPa.