Prognoza pogody na dziś: dzień pełny słońca

Środa będzie słonecznym, ciepłym, a miejscami upalnym dniem. Na termometrach zobaczymy od 23 do 30 stopni Celsjusza.

W ciągu dnia w całym kraju możemy liczyć na piękną, słoneczną pogodę. Termometry pokażą od 23 st. C na Suwalszczyźnie i Podlasiu do 30 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej.

Południowo-wschodni wiatr będzie słaby i umiarkowany.

Warunki biometeorologiczne

Największą wilgotność powietrza w dzień odnotujemy na północnym wschodzie - powyżej 50 procent. Będzie zmniejszać się w kierunku południowo-zachodnim - poniżej 40 procent. Osoby przebywające na północnym wschodzie i wschodzie Polski odczują komfort termiczny, a na krańcach południowo-zachodnich - upał. Na pozostałym obszarze kraju dominować będzie subiektywne poczucie gorąca. Warunki biometeorologiczne okażą się zróżnicowane, na południowym zachodzie niekorzystne, w pozostałych regionach neutralne.

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

Słonecznie. Temperatura wzrośnie do 25 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, południowo-wschodni wiatr. Ciśnienie spada, po południu osiągnie 1009 hPa.

POZNAŃ

GDAŃSK

Słonecznie. Temperatura dojdzie do 28 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, południowo-wschodni wiatr. Ciśnienie spada, po południu wyniesie 1010 hPa.

Słonecznie. Temperatura w najcieplejszej chwili dojdzie do 24 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, południowo-wschodni wiatr. Ciśnienie spada, po południu do 1022 hPa.

WROCŁAW

Słonecznie. Słupki termometrów podniosą się nawet do 30 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południowo wschodu. Ciśnienie spada, po południu osiągnie 1005 hPa.

KRAKÓW

Słonecznie. Maksymalna temperatura wyniesie 27 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, południowo-wschodni wiatr. Ciśnienie spada, po południu barometry wskażą 993 hPa.