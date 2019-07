Prognoza pogody na dziś: dzień pod znakiem burz

Upał, pożary, ulewny deszcz, burze. Pogodowe ostrzeżenia w Europie - 12-07-2019 W sobotę w Europie pogoda może przynieść gwałtowne zjawiska. We Włoszech, na Węgrzech i w Chorwacji spodziewane są burze i silny wiatr. W Hiszpanii mogą pojawić się upały. Sprawdź, w których regionach należy uważać. czytaj dalej

W sobotę na Kaszubach, Mazurach i Suwalszczyźnie będzie pogodnie. Poza tym synoptycy przewidują przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 20 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 25 stopni na południu. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z północy. W porywach burzowych może osiągać prędkość do 80 kilometrów na godzinę.

Warunki biometeorologiczne

Wilgotność względna powietrza najwyższa będzie na południu Polski i przekroczy 70 procent. Będzie się zmniejszać w kierunku północno-wschodnim. W całym kraju odczujemy komfort termiczny. Warunki biometeorologiczne w niemal całej Polsce okażą się niekorzystne, jedynie na północnym wschodzie neutralne.

WARSZAWA

Pogoda utrudni podróżowanie - 13-07-2019 W przeważającej części kraju pogoda nie będzie sprzyjała kierowcom.

Przelotny deszcz lub burza. Termometry pokażą maksymalnie 23 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, w porywach burzowych do 80 km/h, północny. Barometry po południu pokażą 996 hPa, ciśnienie waha się.

POZNAŃ

Przelotny deszcz lub burza. Temperatura wzrośnie do 23 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, w porywach burzowych do 80 km/h, północny. Ciśnienie po południu osiągnie 998 hPa i waha się.

GDAŃSK

Pogodnie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 21 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, północny. Ciśnienie po południu wyniesie 1011 hPa i waha się.

WROCŁAW

Przelotny deszcz lub burza. Temperatura maksymalna wyniesie 25 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, w porywach burzowych do 80 km/h, północny. Barometry po południu pokażą 994 hPa, ciśnienie waha się.

KRAKÓW

Przelotny deszcz lub burza. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 25 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, w porywach burzowych do 80 km/h, północny. Ciśnienie po południu wyniesie 980 hPa i waha się.